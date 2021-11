Престижна міжнародна премія у сфері маркетингу й дизайну Promax Global Excellence Awards 2021 оголосила переможців. Телеканал СТБ виборов срібло за редизайн у номінації BEST BRAND IMAGE — REBRAND OR REFRESH.

У цій номінації СТБ протистояли ребрендинги таких світових каналів, як VІACOMCBS, AMC+, GLOBO та інші.

Над редизайном СТБ працювали:

Нагадаємо, СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів. За підсумками десяти місяців СТБ виріс на 23 % відносно минулого року та впевнено входить у топ-3 телеканалів країни. У жовтні зростання СТБ становило 19 %, а прем’єра шоу «Україна має талант» з часткою 17,6 очолила топ телевізійних продуктів за місяць.

Найкращі проєкти СТБ, за результатами телевподобань українців, це «Україна має талант», «Холостячка», «Як вийти заміж», «Супермама», «Вікна-Новини», «МастерШеф», «Хата на тата», «Сліпа», «Слід» та праймова лінійка серіалів на СТБ о 20:15.

