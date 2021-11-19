Престижна міжнародна премія у сфері маркетингу й дизайну Promax Global Excellence Awards 2021 оголосила переможців. Телеканал СТБ виборов срібло за редизайн у номінації BEST BRAND IMAGE — REBRAND OR REFRESH.

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У цій номінації СТБ протистояли ребрендинги таких світових каналів, як VІACOMCBS, AMC+, GLOBO та інші.

«Другий рік поспіль СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів. Запорука цього успіху — у синергії найкращих продуктів, які створює СТБ, та близької, зрозумілої комунікації з глядачем, вести яку допомагає нова візуальна графіка каналу», — коментує маркетинг директорка групи Starlight Media Олена Мартинова.

«Це дуже знакова перемога для команди маркетингу та дизайну, яка вкотре підтверджує головний меседж СТБ «З любов’ю можливо все». Редизайн зробив СТБ ще більш емоційним та близьким до глядача. Від телеканалу великих шоу ми прийшли до сімейного та соціально активного бренду з найкращими серіалами, улюбленими шоу та унікальними реаліті. Сьогодні світ СТБ — це безмежний океан емоцій та любові, і для нас дуже цінно, що наш меседж так високо оцінений експертами світового рівня», — коментує маркетинг директорка СТБ Тетяна Світлова.

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«Океан емоцій став ключовою ідеєю редизайну СТБ. Нашим завданням було розвинути бренд каналу, повернути йому теплу палітру кольорів і дати логотипу більше життя в ефірі. У концепті нового дизайну лого СТБ, як основна крапля безмежного океану, розливається та наповнює емоціями», — пояснює концепцію ребрендингу СТБ директор Управління дизайном Starlight Media Олексій Рєпік.

Над редизайном СТБ працювали:

креативна команда: Вадим Ревін, Олексій Рєпік, Олександр Антонов, Матвій Бабак, Закентій Горобйов, Андрій Науменко

моушн: Вадим Ревін, Матвій Бабак, Андрій Науменко, Олег Домотенко, Олексій Золотухін

оff аir/digital: Закентій Горобйов, Андрій Курило

арт-директор проєкту: Вадим Ревін

шрифти: Андрій Константінов

звук: Влад Музиченко

монтаж шоуріла: Вадим Ревін, Олег Домотенко, Олексій Рєпік

айді: Вадим Ревін, Олексій Котельников, Ярослав Коваль, Патрік Беннар, Євген Терещук, Андрій Асламов

дизайн директор: Михайло Бабак

креативні директори: Олексій Рєпік, Вадим Ревін, Олександр Антонов, Закентій Горобйов, Віталій Сак, Олексій Ігнатьєв

продюсери дизайн бюро: Наталія Бовшик, Олексій Пацелюк

керівник дизайн бюро Starlight Media: Олексій Рєпік

маркетинг директорка СТБ: Тетяна Свєтлова

маркетинг директорка Starlight Media: Олена Мартинова

керуюча директорка телеканалу СТБ: Людмила Семчук

керівник дивізіону Starlight Broadcasting: Дмитро Троїцький

Нагадаємо, СТБ є лідером зростання серед великих телеканалів. За підсумками десяти місяців СТБ виріс на 23 % відносно минулого року та впевнено входить у топ-3 телеканалів країни. У жовтні зростання СТБ становило 19 %, а прем’єра шоу «Україна має талант» з часткою 17,6 очолила топ телевізійних продуктів за місяць.

Найкращі проєкти СТБ, за результатами телевподобань українців, це «Україна має талант», «Холостячка», «Як вийти заміж», «Супермама», «Вікна-Новини», «МастерШеф», «Хата на тата», «Сліпа», «Слід» та праймова лінійка серіалів на СТБ о 20:15.

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