Цієї п’ятниці, 19 листопада, одразу після виходу 10 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Тема сьогоднішньої програми ― знайомство з батьками чоловіків.

Більше на тему: Новорічна казка і план спільного будинку: чим запам’ятався 9 випуск проєкту «Холостячка»-2

Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитись із учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Вони повідають найсвіжіші подробиці 10 випуску та обговорять тему знайомства з батьками.

Запрошеними гостями стануть екс-Холостяк Дмитро Черкасов та його дружина Олександра.

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 19 листопада і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Якими планами на майбутнє поділився Максим Тарапата?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.