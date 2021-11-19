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«Як вийти заміж»: знайомство з батьками

19.11.2021

Цієї п’ятниці, 19 листопада, одразу після виходу 10 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Тема сьогоднішньої програми ― знайомство з батьками чоловіків.

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Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитись із учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Вони повідають найсвіжіші подробиці 10 випуску та обговорять тему знайомства з батьками.

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Запрошеними гостями стануть екс-Холостяк Дмитро Черкасов та його дружина Олександра.

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Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 19 листопада і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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