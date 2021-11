Сьогодні, 19 листопада, у всьому світі відзначають Міжнародний чоловічий день. Жінки вітають своїх других половинок, братів, батьків та друзів. Також у багатьох країнах проходять тематичні семінари, лекції та урочисті заходи. Як же оригінально привітати сильну половину людства сьогодні?

Першими, хто став відзначати Міжнародний чоловічий день, були жителі островів Карибського моря. Ще у 1999 році місцевий професор Джероме Тілуксінгх запропонував ввести дату 19 листопада як День всіх чоловіків. Підтримавши його ініціативу, влада Республіки Тринідад і Тобаго зробили таке свято щорічним. За деякий час цей день став міжнародним і тепер відзначається у багатьох країнах Азії, Європи й Америки.

Звичайно, головним подарунком для кожного чоловіка сьогодні буде тепло та ласка коханої жінки. Невід’ємним атрибутом також стане святковий стіл і приємні побажання для сильної половини людства.

На сьогоднішній день свято відзначають майже у 60 країнах по всьому світу. Головна мета Міжнародного чоловічого дня — привернути увагу до гендерної дискримінації чоловіків та до проблеми нерівності статей. Творці свята хотіли звернути увагу людей на здоров’я чоловіків. Також вони наголосили на позитивному впливі чоловіків на виховання дітей.

Чоловік у суспільстві відіграє важливу роль, адже він формує майбутнє щастя та успіх сім’ї. Так в Міжнародний чоловічий день не забудьте привітати найсильнішу та кохану людину зі святом. І головне — скажіть, що він особливий!

Сайт stb.ua вітає усіх чоловіків із цим чудовим святом та пропонує кілька варіантів оригінальних побажань у Міжнародний чоловічий день.

***

Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

Залишся турботливим, ніжним і сильним.

Життя буде довгим, а щастя — суцільним.

Поваги близьких і кар’єри стрімкої!

Щоб жити в достатку, добрі і спокої!



***

Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю,

З Міжнародним чоловічим днем вітаю,

І бажаю, щоб щасливим був ти і багатим,

Настрій мав завжди хороший — і в будні, і в свята!

Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий,

Щоб завжди були ми разом, проживали дружно,

Щоби радість була в серці і грошей багато,

Щоб рідня і вірні друзі — всі збирались в хату!



***

Мій чоловік — моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

***

Тебе вітаємо зі святом,

Багато теплих побажань

Нам всім хотілося б сказати,

Не мав щоб ти страждань,

Багато мужності і сили,

Щоб розважатися ти міг,

Жінки тебе щоби любили,

Щоб був в житті щасливий сміх,

Здоров’я, радості, достатку,

Удачі — щоб на кожень день,

Щоб в грошах не відчував ти недостатку,

Щоб випадали навіть із кишень!

***

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Хорошої роботи, гідної зарплати!

***

У Міжнародний чоловічий день сердечно вітаю

Всіх сильних представників Землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

***

В сучасний двадцять перший вік

Ти — найкращий чоловік!

Як казав колись Спанч Боб:

«Хто образить — зразу в лоб!»

Вдача й мужність при тобі,

Що ж побажати ще тобі?

Хай ще життя продовжиться віком,

І бути завжди прекрасним чоловіком!

***

Головний мужчина в домі,

Захисник і рятівник,

Не віддасться він утомі,

Гідний муж і жартівник.

Я люблю і поважаю,

Мій найкращий, лиш тебе,

Хай до щастя нас лиш доля

Наша спільна приведе.



***

Чоловік мій дорогенький, миленький та любий,

З Міжнародним чоловічим днем, сокіл білочубий!

Щастя вічного бажаю, радості навіки,

Днів хороших, ясних, теплих і добра без ліку!

Щоб колеги на роботі щиро поважали,

Діточки любили дуже, ну а я кохала,

Щоб було міцним здоров´я, і багато сили,

Та від лиха гарна доля тебе боронила!

