Скоро настане час затишних светрів, вовняних пальто і гарячого какао. У магазинах уже з’явилися осінні колекції і широкий асортимент верхнього одягу. Якщо хочете оновити свій осінній гардероб, зараз саме час. Розповідаємо про головні тренди верхнього одягу восени 2021 року.



Тренд на екошкіру не минає вже кілька років поспіль. У минулому холодному сезоні ми носили шкіряні тренчі, куртки-косухи, спідниці, штани і навіть сукні. У 2021-му звертаємо вашу увагу насамперед на шкіряні жакети. Вони мають бути подовженими і структурованими, наче з шафи бойфренда. Не пропускають холод, захищають від дощу і мають стильний вигляд.



Незмінна класика очікує нас і цієї осені. Базовий бежевий тренч ― безпрограшний варіант. І якщо він у вас уже є, то ви просто щасливиця. Всім іншим бажаємо приємних покупок. Носіть також тренчі інших відтінків або варіанти зі шкіри.

Найуніверсальнішим пальто у світі вважається модель із заходом. Воно підійде дівчатам з будь-яким типом фігури, і його можна носити з чим завгодно: від брючного костюму і сукні в офіс до джинсів і спортивок у вихідний. Вибирайте пальто з якісної вовни, яке прослужить вам багато років. Це справді чудова інвестиція.

Для тих, хто хоче внести різноманітність у свій осінній гардероб, пропонуємо звернути увагу на кейп. На подіумах моделі крокували в кейпах різної довжини як з мінімалістичним декором, так і в божевільних варіантах а-ля пончо. Вигляд має елегантний, грайливий і зовсім не буденний.

Новою любов’ю в 2021-му для багатьох стане твід. І це не може не радувати, адже тканина дуже приємна на дотик, м’яка, а головне ― добре гріє. Це може бути жакет у стилі Chanel або довге твідове пальто. Вибирати вам!

Більше на тему: Мода 2021: який домашній одяг вибрати цьогоріч

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.