Гороскоп на 20 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 20 листопада від екстрасенсів СТБ.

У суботу Овни зможуть здобути особливу повагу в сім’ї та суспільстві завдяки своїй чуйності та доброті. Тільки не забудьте виявити ті самі якості і до себе.

20 листопада Тельці будуть сповнені життєвої енергії. Спрямуйте її у правильне русло. Займіться спортом, поїдьте з близькими на природу або зустріньтесь із друзями. Активна субота ― запорука гарного настрою на наступний тиждень.

У суботу Близнюки нарешті зможуть видихнути і провести день із сім’єю. Зірки рекомендують вам здійснити давно заплановану поїздку або приділити час улюбленому хобі.

Зірки віщують Ракам день, повний романтики. Ваш партнер здивує вас приємним сюрпризом. Самотні представники знака зможуть завести несподіване знайомство.

Цього дня успіх буде на боці Левів. Ви зможете завершити незакінчені справи й отримати несподіваний грошовий прибуток. Зі здоров’ям усе буде гаразд.

У суботу на Дів чекають гарні новини. Те, про що ви давно думаєте, цілком може здійснитися. Приділіть час собі та своїй другій половинці.

Ви стоїте на порозі позитивних змін в особистому житті. Довіртеся своєму серцю і не бійтеся зробити крок назустріч щастю.

Зірки віщують Скорпіонам день, повний домашніх турбот. Тільки надвечір ви зможете розслабитися і відпочити.

У суботу Стрільцям не рекомендується вступати в суперечки. Зосередьтеся на собі та своїй родині. Тримайтеся подалі від будь-яких ризиків.

Зірки рекомендують Козерогам у суботу контролювати свою щедрість і не витрачати гроші на дрібниці. Хтось може скористатися вашою слабкістю, тому будьте обережні.

Невдалий день для Водоліїв. У сім’ї можливі сварки через дрібниці, а у фінансовій сфері ― збитки. Намагайтеся не ухвалювати важливих рішень цього дня.

У суботу в Риб можлива затримка в реалізації планів та занепокоєння через майбутнє. Та завдяки підтримці коханої людини ви впораєтеся з нервовою напругою.

