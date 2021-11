Володимир Ярославський – талановитий шеф-кухар, спікер, бренд-амбасадор і з 2019 року суддя кулінарного шоу «МастерШеф». За 25 років досвіду роботи йому вдалося попрацювати з найкращими кулінарами світу. Де навчався Володимир Ярославський і звідки шеф-кухар черпає нові знання – читайте в матеріалі.

У 15 років почав своє навчання в технікумі. Там Володимира навчили тримати у руці ніж, розбиратися в обладнанні. Саме у технікумі суддя дізнався про стандарти роботи, звідки взялися правила і для чого вони потрібні.

Уже в 17 років почав працювати в найкращому ресторані міста. Володимир приходив на роботу щодня без вихідних. Після навчання він одразу поспішав у ресторан, а на вихідних був на кухні вже з 6 ранку.

У 20 років вступив до інституту. Там юний шеф-кухар заслуховувався лекціями з біохімії. У той момент Володимир зрозумів, що нюанси у кулінарії дуже і дуже важливі. Але світ надто швидко змінювався, а система навчання не встигала оновлюватися. Тому актуальних знань катастрофічно бракувало.

У 25 років став шеф-кухарем. Жага до знань підштовхнула поїхати у найвищу на той момент школу «Ностальжі» з Патріком Пажес. Там він вперше побачив, як працюють професіонали різних національностей.

Стажування у багатьох країнах. Володимир стажувався в Еміратах. Також багато разів відвідував Італію, але для себе зробив висновок, що йому потрібні знання, які він зможе отримати тільки на навчанні у Франції.

Більше на тему: Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і всі новини про суддю

У 34 роки почав навчатися у Франції. У Володимира збулася давня мрія – навчання у Франції в Інституті Поля Бокюза. Після цього у судді проекту «МастерШеф. Професіонали» кардинально змінився світогляд, і він під іншим кутом поглянув на кулінарію.

Поїздки до інших країн на навчання. Зараз Володимир їздить до інших країн на навчання хоча б один раз на рік. Володимир переконаний, що у сучасному світі для отримання знань головне – мати бажання.

Робота як можливість навчання. Специфіка і графік роботи Володимира дозволяють бувати у виробників. Для нього це ще одна можливість уточнити нюанси, отримати нові знання та навички у кожній поїздці.

Улюблені ресторани у світі. Володимир Ярославський побував у багатьох ресторанах світу. Улюблені місця розташовані у Лондоні та Іспанії. Там він черпає своє натхнення і знаходить щось зовсім особливе у смаку страв.

Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.