Кизил: рецепти на зиму від учасників «МастерШеф»
18.11.2021
Кизил має лікувальні властивості та насичений вітамінно-мінеральний комплекс. Він цінується нарівні з шипшиною і лимоном та стане чудовим помічником у холодну пору року. Що приготувати з кизилу? Рецепти на зиму найкращих заготовок з кизилу від учасників «МастерШеф» читайте в матеріалі.
Варення з кизилу
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Інгредієнти:
- цукор – 1.5 кг
- вода – 300 мл
- кизил – 1 кг
Приготування:
- Промитий кизил бланшируємо в киплячій воді 1 хвилину.
- У киплячому цукровому сиропі варимо ще 7 хвилин.
- Чекаємо, поки охолоне до кімнатної температури, і кип’ятимо знову.
- Повторюємо процес ще раз.
- Розливаємо у банках і закручуємо.
Джем з кизилу
Інгредієнти:
- кизил – 2 кг
- вода – 1 склянка
- цукор – за смаком
Приготування:
- Кизил покласти в каструлю і додати 1 склянку холодної води.
- Довести до кипіння і варити до розварювання ягід близько 10–15 хвилин.
- Протріть ягоди через сито.
- Ягідне пюре перекласти в каструлю і додати цукор за вагою пюре (1:1 або 1:1,5).
- Ретельно перемішуємо і варимо на слабкому вогні 1,5 години до готовності. Не забувайте постійно помішувати і знімати пінку.
- Готовий джем розлити у банки і закрити.
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Кизил у власному соку
Інгредієнти:
- кизил – 1 кг
- цукор – 0,8–1 кг
- вода – 1/2–1 склянка
Приготування:
- Кизил вимити і покласти в каструлю.
- Всипати туди ж цукор і влити воду.
- На великому вогні доводимо до кипіння і зменшуємо вогонь.
- Варимо ще 5 хвилин і постійно знімаємо піну.
- Розлити у стерильні банки і закатати.
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Маринований кизил
Інгредієнти:
- кизил – 1 кг
- лавровий лист – по 1 шт. на кожну банку
- гвоздика – 5–6 шт. на банку
- вода – 1/2–1 склянка
- цукор – 1 ст. л.
- сіль – 1,5 ст. л.
- оцет 9% – 80 мл
Приготування:
- Просушуємо промитий кизил і заливаємо банки на 3/4 окропом і накриваємо кришками.
- Проколюємо в декількох місцях кизил зубочисткою.
- Виливаємо з банок воду і закладаємо в них кизил.
- Додаємо туди ж гвоздику і лавровий лист.
- У каструлі з водою розчиняємо на повільному вогні цукор і сіль.
- Додаємо оцет і заливаємо готовим маринадом кизил.
- Переливаємо в банки і закатуємо.
Соус із кизилу
Інгредієнти:
- кизил – 4 кг
- цукор – 10 ст. л.
- сіль – 2–3 ст. л.
- вода
Приготування:
- Велику каструлю з водою поставте на вогонь.
- Опускаємо кизил в киплячу воду і проварюємо 10–15 хвилин.
- Зливаємо воду через друшляк.
- Ягоди з друшляка не пересипаємо і там же розминаємо їх товкачем.
- Видаляємо з отриманого пюре кісточки.
- М’якоть відправляємо в окрему велику каструлю, ставимо на середній вогонь і помішуємо до кипіння.
- Додаємо цукор і сіль, поки соус не стане густим.
- Знімаємо з вогню, даємо охолонути і розливаємо у банки.
Смачного!
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