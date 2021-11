Гороскоп на 19 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Кому кінець робочого тижня принесе приємні турботи, а кому ― проблеми в роботі? Читайте гороскоп на 19 листопада від екстрасенсів СТБ і дізнайтеся.

У п’ятницю Овни зможуть цілком присвятити себе саморозвитку та покращенню професійних навичок. У цей день можливе встановлення корисних контактів, які допоможуть у майбутньому.

Останній робочий день буде продуктивним для Тельців. Ви зможете завершити всі справи і скласти план на наступний тиждень. Вечір варто присвятити зустрічі з близькими людьми.

Зірки віщують Близнюкам відповідальний день на роботі. Якщо ви мобілізуєте всі свої сили, перед вами відчиняться нові двері. Не сумнівайтесь у собі та йдіть тільки вперед!

Внутрішнє чуття Раків допоможе їм у п’ятницю відрізнити друга від ворога і підкаже, як не потрапити у пастку. Цього дня ніщо не зможе сховатись від вас.

У п’ятницю успіх буде на боці Левів. Ви зможете завершити давню угоду або отримати підвищення. Якщо ви хочете змінити сферу діяльності ― п’ятниця відповідний день для цього.

Зірки віщують Дівам день, сповнений приємних турбот. Ви легко завершите справи, пов’язані з роботою, і зможете присвятити час відпочинку та спілкуванню з близькими людьми.

Мотивація та цілеспрямованість можуть залишити Терезів у п’ятницю. Однак не варто здаватися. Спробуйте подивитися на проблеми під іншим кутом.

У п’ятницю Скорпіони можуть розраховувати на допомогу близького друга. У роботі все може бути не так добре цього дня. Натомість у сімейних стосунках станеться дуже приємна подія.

Використайте всю свою чарівність цього дня і станьте центром уваги. Зійдіть з протореного шляху і наважтеся вийти вперед. Успіх на вашому боці.

Зірки віщують Козерогам напружену п’ятницю. Весь день вам доведеться давати собі раду з дедлайнами та особистими проблемами. Але вже надвечір усе владнається.

Ви самі знаєте, що для вас найкраще. Намагайтеся втілити це в життя. Не сумнівайтесь у собі, і ви зможете просунутися вперед.

Ваша сім’я та друзі потребують вас. Стосунки з ними вимагатимуть від вас часу та зусиль у п’ятницю. Будьте готові їм їх надати.

