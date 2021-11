Сьогодні – 17 листопада – відзначають Міжнародний день солідарності студентів. Цього свята з нетерпінням чекає вся молодь! Тому редакція STB.UA, згадуючи свої студентські роки і саму історію цього знаменного дня, зробила підбірку поздоровлень. Детальніше – в матеріалі.

17 листопада в Україні студенти відзначать своє свято. Нарешті можна просто відпочити від навчання і розслабитися. Крім цього, важливо не забувати самі корені, чому це свято взагалі з’явилося на світ. Дату для нього обрали в пам’ять про чеських студентів, які були вбиті нацистами-окупантами під час протестної акції в 1939 році. 17 листопада німці заарештували понад тисячу студентів в Празі – активістів стратили, а всіх інших відправили в концтабір.

Повертаючись до свята та привітань! Напевно, найвеселіші і діяльні часи в житті людини, це студентські роки, роки звершень, внутрішніх поривів та розчарувань. Кожен день несе щось нове, незвичайне, свіже в сприйнятті. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім, головне всередині не втратити те, що пов’язує воєдино студентське братство.

***

Вітаю з Днем студента!

Більше пам’ятних моментів,

Життя легкого, безтурботного,

Щоб спати, хоч греблю гати,

Щоб заліки всі автоматом,

Курсові без плагіату,

Щоб іспити здавалися,

А в заліковці красувалися

Тільки вищі з балів,

Щоб рік пройшов на славу!

***

Що студенту побажати?

Сесії легко здавати,

Ніколи не сумувати

І заліки отримувати.

Бути впевненим у собі,

У дошки – як на стрільбі.

Щоб на серці позитив,

А в ідеях – креатив.

***

У заліковці буде нехай «відмінно»

І всі предмети – «автомат»,

Щоб з вдячністю лише особисто

Тебе зустрічав би деканат.

Щоб це життя студента вічно,

Здавалася ніби солодкий сон.

І щоб в кінці навчання

В руках був червоний твій диплом!

