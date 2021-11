Ви володарка довгого красивого волосся? Не сумніваємося, що вам набридли одноманітні зачіски у вигляді хвоста або розпущених локонів. У нашому матеріалі ви знайдете приклади модних зачісок 2021 року на довге волосся.

Здавалося б, що ми можемо зробити зі своїм довгим волоссям без майстра по зачісках? Редакція STB.UA зібрала кілька прикладів, які допоможуть вам урізноманітнити свої образи. Для цього вам знадобляться ваші ручки, кілька шпильок, резинка або хустка.

Найпростіший і надійний спосіб прибрати волосся з обличчя, але залишити його розпущеним — це підколоти на потилиці передні пасма. Зробити це можна масивними красивими шпильками.

Також можна зібрати низький хвіст, підв’язавши його великим бантом або хусткою.

Не бійтеся прикрашати пасма локонами. Сміливо підкручуйте кінчики і збирайте їх у хвіст.

Більш зухвалий і сміливий образ з хвостом можна створити за допомогою невеликих кісок. Варіант представлений на фото.

А чому б низький хвіст не заплести в косу? Здавалося б, такий старий приклад зачісок. Та все нове — це добре забуте старе.

Варіант з колосками здасться доволі простим. Тому пропонуємо два колоски переплести між собою і закріпити внизу невидимою гумкою.

Ви можете сміливо експериментувати з прикрасами, кучерями, збиранням у пучки або плетінням. Будь-який варіант матиме стильний вигляд, якщо у вас здорове й доглянуте волосся. Намагайтеся приділяти час кінчикам і підживлювати корені.

