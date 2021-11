17 листопада на СТБ вийшли 21 і 22 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Чи здійснить помсту Стефан? Як Жадан причетний до загибелі Віри Гнаткевич? Хто зображений на дагеротипі? І чи встигне Катя врятувати невинних? Про що 21 і 22 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

Катерина повертається до Жадана і думає про його вчинки. Ольга дізнається, на кого полює Стефан, і кличе друзів, щоб йому завадити. Випливає інша версія смерті Віри Гнаткевич.

«Кріпосна» 3 сезон 21 і 22 серії ― огляд і сюжет

Катя кличе до себе Ольгу і повідомляє їй, що хоче спробувати пробачити Жадану. Вона просить зайти до Стефана і передати йому, щоб він їхав з країни.

Вдома Катерині за те, що вона не може пробачити Андрію, дорікає Ярина. Проте Катя бачить милу дитячу кімнату, яку чоловік зробив із покоїв Орисі та Назара, і її серце тане.

Ольга застає Стефана напівголим, користується можливістю і роздобуває дагеротип. Вона помічає, що він дістав пістоля та ножа і готується до вбивства, тому мчить до Каті, щоб разом зупинити Стефана.

Рогніда дає вказівки мадам Макаровій розіслати запрошення і продавати квитки ― наступного дня вона скине вуаль перед публікою. Вперше Рогніда приїздить додому пізніше за Безуса і цим рятує його життя.

Стефан заходить до Назара і, поки той зайнятий, викрадає ключ від дальнього складу. Катя їде до Павлини просити її повернутися. У цей час та намагається примиритися з невістками, але стає тільки гірше. Дівчата планують вижити Павлину.

Стефан застає зненацька свого ворога, той непритомніє. Князь тягне його до складу і ледве не попадається ― Назар саме хоче розвантажити нові ящики.

Ольга, Катя і Назар зустрічаються і діляться правдою про Стефана. Назар розуміє, що не так зі складом, і вони кидаються туди вчасно, щоб не дати князеві скоїти вбивство.

Друг Жадана розповідає, як усе було насправді: купець хотів підставити Віру, щоб її покинув чоловік, за допомогою срамного фото. За це він обіцяв другові влаштувати особисте життя і кар’єру, а Вірі ― що її чоловіка відпустять. Проте дівчина не витримала сорому і сама себе заколола.

Катя з друзями їдуть до Макарової, щоб підтвердити цю версію. Однак перед початком виступу Рогніди та поїхала до Жадана ― Богдан показав їй документи, за якими бордель тепер належить Безусу. Поки Макарова й Жадан домовляються, Богдан забирає гроші та документи з контори і тікає.

Карпові невістки наводять безлад у лавці, щоб підставити Павлину, і ненароком підпалюють її. Лавка й оселя вигорають дощенту.

Відкривається правда про зв’язок Макарової та Жадана і про те, як він став спадкоємцем Громика.

Макарова починає шантажувати Андрія тим, що розповість про нього і Віру, і купець намагається вбити її. У цей момент до кімнати заходить Катя.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться у четвер, 18 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ фінальні серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчиться історія кріпосної Катерини Вербицької.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.