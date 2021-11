Гороскоп на 18 листопада 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 18 листопада від екстрасенсів СТБ.

У четвер холодний розум має переважати над емоціями Овнів. Не поспішайте і не вплутуйтеся в ризиковані угоди. Приділіть час своєму здоров’ю.

У житті Тельців починається новий період. Він готує вам кілька сюрпризів, як хороших, так і поганих. Не втрачайте терпіння і не відступайте від своєї мети.

Близнюкам варто змінити свій життєвий цикл, щоб не загрузнути в рутині. Створіть нове середовище навколо себе і зробіть те, що давно хочете.

У четвер Ракам варто приділити час своєму здоров’ю. Цього дня можлива розмова, яка буде важлива для вашого майбутнього. Не нервуйте. Ви отримаєте гарну пораду.

Не надто вдалий день для Левів. У четвер можливі конфлікти на роботі та проблеми у справі, над якою ви давно працюєте. Але не варто впадати у відчай. Незабаром усе налагодиться.

Ви не можете більше відкладати вирішення проблеми. Сама собою вона не зникне. Тому наберіться сил і ухваліть правильне рішення.

У четвер Терезам буде особливо легко отримувати нові знання. Використайте цей день по максимуму для навчання та корисних дискусій. У них може народитися істина.

Трансформація і тиша ― під таким девізом пройде четвер у Скорпіонів. Відійдіть від усіх справ і використайте цей день для перезавантаження.

Зірки віщують Стрільцям спокійний та розслаблений день. Сконцентруйтеся на собі. Придбайте те, про що давно думаєте, і заплануйте поїздку на вихідні.

Козерогам треба негайно прояснити грошове питання. Не чекайте, поки стане запізно. У четвер ви можете отримати новину від давнього друга.

Зірки віщують Водоліям активний день. Можливі нові приємні знайомства. Під час поїздки вас може вразити стріла кохання. Тож будьте готові зустріти її.

Ретельно зважте свої переваги та недоліки, а потім швидко скористайтеся ними. Зберігайте цього дня нейтралітет і не нав’язуйте своєї допомоги іншим.

