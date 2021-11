«Чорна п’ятниця», або «Black Friday», — масштабна подія у США! У матеріалі ми зібрали найцікавіші факти про цей день, адже українці теж активно долучаються до світових традицій.

«Чорну п’ятницю» шопоголіки починають відзначати ще в четвер увечері. Вважається, що саме з четверга на п’ятницю починається сезон різдвяних розпродажів. Усі товари продаються за неймовірними знижками, а тому покупці готуються до заповітного дня заздалегідь.

Нерідко люди навіть ночують під дверима магазинів, аби першими вхопити бажаний товар!

Саме поняття «чорна п’ятниця» з’явився у 1996 році. Спочатку він позначав затори на дорогах після Дня подяки, а пізніше — розпродажі.

Аби вдало закупитися в «чорну п’ятницю», потрібно стежити за новинами і пропозиціями магазинів. Вирушати на шопінг слід якомога раніше, щоб встигнути придбати необхідний товар. Не забувайте і про інтернет-магазини, в яких також можна придбати товари з великими знижками!

