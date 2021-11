У середу, 17 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 21 і 22 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. На що йде Стефан, щоби помститися за дружину? Невже розкриється таємниця смерті Віри? Що дізналися Катя та друзі про це? Що буде в 21 і 22 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Катя повертається до Жадана і практики в лікарні. Рогніда розсилає запрошення до салону, щоб розкрити свою особу. Ольга бачить фото в кімнаті Стефана і розуміє, хто його мета. Тому князь наважується на останній крок помсти.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 21 та 22 серіях від 17.11.2021

Катя повертається до Жадана, але одразу вибачити йому не може. Ярина їй дорікає, але дещо різко змінює ставлення Каті до Андрія.

У борделі Макарової прощаються з Оксаною: вона виходить заміж за Богдана. Рогніда вимагає в мадам запросити до салону найвпливовіших людей Києва. А чи покличе вона Безуса та його друга Фурса, з яким переспала?

У номері Стефана Ольга знаходить дагеротип і розуміє, що він збирається робити. Вони з Катею шукають Яблоневського. Кого він вважає винуватцем смерті Віри?

Стефан викрадає вбивцю і ховає його на дальньому складі мануфактури. Того ж вечора Макарова дізнається, що Жадан передав бордель Безусу, і їде до нього.

Катя, Ольга і Назар затримують Стефана і вислуховують ще одну версію смерті Віри.

Чому в убивстві звинуватили Стефана?

Катя, Оля та Назар їдуть до Макарової, щоб підтвердити свідчення. Але мадам немає, на господарстві ― Оксана, яка має конфлікт із Рогнідою.

Карпові невістки вигадують план вигнання Павлини, але випадково спалюють будинок і лавку. Що сказав Карпо, який повернувся раніше?

Макарова шантажує Жадана таємницею смерті Віри Гнаткевич. Жадан намагається вбити Макарову, і в цей момент заходить Катя…

