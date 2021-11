Різдвяний піст у 2021 році розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня. Це останній піст у році, який готує душу і тіло вірян до зустрічі Різдва Христового. Екстрасенс Олена Курилова розповіла про цілі та духовні основи Різдвяного посту. Яких же правил потрібно дотримуватися в цей час? Читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Привітання з Днем святого Миколая: у віршах, прозі, картинках і смс

Різдвяний піст, або Пилипівка, у 2021 році розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня. Це останній пост у році, що передує зустрічі Різдва Христового. Він має чіткі строки: щороку починається і закінчується в один і той же час та триває 40 днів.

Цей зимовий піст носить другу назву — Пилипівський. Він починається відразу після дня пам’яті святого апостола Пилипа. Люди постять, щоб віддячити Богові за зібраний урожай і підготуватися до свята Різдва Христового. У цей період необхідно утримуватися від цілого ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру, вершкового масла, в деякі дні — від риби.

Більше на тему: Ворожіння на судженого: 8 простих способів

Важливо пам’ятати, що під час посту в церкві не проводять обряди хрещення і вінчання. До того ж не варто влаштовувати весілля в ці дні, адже пост присвячений молитвам, покаянням і очищенню від гріхів.

До Дня святого Миколая постити слід за правилами Петрового посту. Також в понеділок, середу і п’ятницю не можна вживати рибу, рослинну олію. В інші дні рослинну олію дозволено. Якщо на середу або п’ятницю випаде свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, то можна вживати рибу. Після дня Святого Миколая і до самого Різдва дозволено їсти рибу в суботу та неділю.

У Святвечір варто відмовитися від їжі до першої зірки, а потім почати трапезу потрібно із сочива — відварених в меду пшениці або рису з додаванням родзинок.

Екстрасенс Олена Курилова розповіла про цілі та духовні основи Різдвяного посту:

На час всього посту необхідно виключити з раціону молочні продукти, молоко, яйця і будь-яке м’ясо.

З 28 листопада по 19 грудня:

З 20 грудня по 1 січня:

З 2 по 6 січня:

Більше на тему: Пряники «миколайчики»

Читайте нас також в Viber и Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.