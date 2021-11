Один день із життя Хаяла Алекперова

Як виглядає звичайний день вчителя, бухгалтера, інженера або, скажімо, лікаря, ми приблизно розуміємо. А як живуть ті люди, чиє життя пов’язане з тонким світом і містикою, магічними ритуалами і духами померлих людей? Про те, як проходить звичайний день екстрасенсів, ми вирішили поговорити з ясновидцем і астрологом, постійним експертом програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаялом Алекперовим.

Хаяле, розкажіть, як починається ваш ранок? Ви рано прокидаєтеся?

Так, здебільшого я прокидаюся дуже рано і починаю день з ранкового намазу. Я молюся, прошу у вищих сил благословення на ті справи, які у мене заплановані. Ранок для мене – чарівний час. Коли весь світ ще спить, сонце тільки-тільки піднімається на небосхил, тебе ніхто не відволікає і є можливість побути наодинці зі своїми думками. А головне – попереду весь день, і ти встигаєш зробити набагато більше.

А як проходить ваш звичайний день? Чи багато в ньому містики?

Якщо ми говоримо про зйомки і розслідування, то в ці дні я і мої колеги повністю занурюємося в життя людини, яка до нас звернулася. Проживаємо її біди і втрати, намагаємося розібратися в усьому, що з ним відбувалося. І про те, скільки містики в такі дні, що відбувається і з чим ми стикаємося, кожен може зрозуміти, увімкнувши випуск проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Якщо ж взяти ті дні, коли я вдома, то, як правило, намагаюся максимально вирішити всі побутові і насущні проблеми, яких, повірте, накопичується чимало. Відповідаю на листи, які надходять мені на пошту і в соцмережі, по можливості допомагаю людям. Але буває і так, що по допомогу звертаються духи. Я можу випадково побачити привид на узбіччі дороги, в парку або навіть у своїй квартирі. І тоді мій день кардинально змінюється. Адже поки не розберешся в ситуації і не допоможеш, дух не відчепиться і буде ходити за мною.

А чим це загрожує?

Я вмію захищати себе від впливу потойбічних сил і духів. Але оточуючі люди від цього можуть серйозно постраждати, адже присутність некротичної енергетики в житті звичайної людини несе чимало небезпек і руйнувань – предмети в кімнаті можуть рухатися самі по собі, можуть траплятися короткі замикання. А тому відкидати духів, які просять допомоги, не можна.

А чи бувають дні, в яких немає містики?

Ні, таких днів у мене не буває. Дар ясновидіння – це не опція, яку ти можеш увімкнути або вимкнути. Це особливе сприйняття світу. А тому містика для мене є в усьому, що мене оточує. Інша справа, що це мене не лякає, як шахтаря не лякає робота під землею, а альпініста не лякають гори.

Більше на тему: Що таке карма і як її очистити: коментар Олени Курилової

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.