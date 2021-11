Давно відомо, що Місяць впливає на наше життя. І якщо будувати плани за допомогою місячного календаря, можна легко уникнути неприємностей і убезпечити себе від невдач. Читайте у нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на листопад 2021 року, і нехай щоранку у вас починається з посмішки!

У листопаді 2021 року буде не так багато вдалих днів, так що до планування потрібно поставитися з усією відповідальністю. Але не варто засмучуватися. Краще запам’ятайте: 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 30 листопада – ідеальний час для старту нових проектів, покупки нерухомості та будь-яких інших важливих починань.

А ось 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 листопада не рекомендується здійснювати будь-які важливі справи, тому що вони, швидше за все, матимуть несприятливий результат. Відмовтеся у цей період від поїздок, укладення шлюбів та інших важливих подій у вашому житті.

Що ж до нейтральних днів, то листопад 2021 року рясніє ними, як жовтим листям на деревах. 8, 10, 15, 19, 25, 26 листопада не принесуть вам особливих змін у житті. Ні добрих, на поганих. Тож не покладайте будь-яких надій. Цей час краще присвятити плануванню та медитації.

