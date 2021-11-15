Найкращі образи Надії Матвєєвої до дня народження ведучої
15.11.2021
Сьогодні, 15 листопада, ведуча телеканалу СТБ Надя Матвєєва святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає зі святом і бажає творчих успіхів!
Надія Матвєєва є для багатьох жінок України прикладом жіночності, мудрості і краси. Вона не тільки помічниця у господарстві, а й порадниця по життю, адже протягом 6 років Надя була ведучою телепередачі «Все буде добре»! А зараз Надія Матвєєва веде програму про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок»!
Редакція сайту STB.UA вітає Надію Матвєєву з днем народження і пропонує подивитися добірку найкращих образів ведучої!
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