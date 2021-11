15 листопада на СТБ вийшли 17 і 18 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Що станеться зі Стефаном? Яка доля спіткає Катю в Червінці? Що буде зі стосунками Карпа і Павлини? Про що 17 і 18 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Катя тікає від Жадана, і доля приводить її в Червінку. Жадан захоплює Стефана.

«Кріпосна» 3 сезон 17 і 18 серії ― огляд і сюжет

Катя в останній момент вислизає з Ольжиної карети і переховується в екіпажі, яким Задунайський і Любовська зібралися їхати до Ніжина. Під виглядом монашки вона їде з ними.

Жадан перевіряє кімнату Ольги і знаходить там Назара. Купець зчиняє бійку, проте коваль нагадує йому, що він не його кріпак. Жадан каже, що виганяє його з кузні, і вимагає від Ольги повернути кредит на мануфактуру.

Назар та Ольга не можуть ніяк знайти Катю. Богдан весь час слідкує за ними, і друзі їдуть до Києва, щоб Катя мала можливість краще сховатися.

Макарова в обмін на Стефана пропонує Безусу відмовитися від думки про курильню опіуму.

Стефан знову рятує Марічку від клієнта-ґвалтівника. Він каже їй, що вона заслуговує більшого.

Любовська розповідає Каті про свої мрії потрапити на сцену, а Задунайський ледь не обмовляєся про роман з Ларисою. Поблизу Червінки Катя залишає їх і пішки потемки йде до маєтку.

Олександр Дорошенко приїжджає в монастир шукати Наталі, проте Людмила відмовляється йому допомагати. Наталі тим часом відмовляє собі в їжі та сні, роздає все, що дають їй, нужденним.

Настя помирає в богадільні. Перед смертю вона посилає Михайлика із запискою до Безуса. Статського радника саме немає вдома, і записку читає Рогніда. З послання вона дізнається, що цей хлопчик ― позашлюбний син її чоловіка, обережно розпитує Михайлика, дає йому багато ласощів і відпускає. У відчаї і гніві вона збирається помститися благовірному і купує сукню для борделю.

Карпо посилає до Павлини сватів ― Ярину та Лук’яна. Як відреагує жінка?

Червінський ледве не застає Ларису в себе на кухні, проте Галя та Панас її рятують. Лариса пояснює Каті причини переходу Червінки Петрові і переконує її залишитися з Жаданом. Жінки обговорюють свою долю.

На вечорі в салоні Стефан обговорює з художником кохання. Він зізнається в коханні до Катерини, а художник цитує Шевченка і дарує Стефану портрет з його автографом.

Жадан дорогою до Києва переслідує екіпаж Назара та Ольги, зупиняє і влаштовує обшук. Назар його б’є, але зрештою Андрій знімає стеження за Ольгою.

Купець робить так, щоб Назара не брали на жодну роботу в Києві, проте Ольга допомагає ковалю. А Карпо оголошує дітям про намір одружитися.

Макарова здає Безусу Стефана. Рогніда приходить до неї інкогніто і хоче попрацювати в салоні під іменем загадкової мадмуазель Готьє у вуалі.

Петро дізнається, що Лариса відвідує сина, і вживає проти неї крайні заходи. Каті стає відомо, що Червінський знову купує кріпаків. Вона приголомшує колишнього пана, що в нього на Червінку немає прав і що вона виганяє його з маєтку.

Павлина йде від Жадана разом із Назаром. Купця кидають майже всі Катині друзі. Що зробить дівчина, коли дізнається, на що пішов її коханий, щоб повернути її? Яка пропозиція в Жадана для Стефана?

