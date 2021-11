Гарбуз — один з найкращих продуктів осінньо-зимового сезону. Він дуже довго зберігається, а значить, ми точно встигнемо спробувати багато різноманітних страв із гарбуза. Читайте в матеріалі актуальну добірку рецептів — і дізнаєтеся, що ж іще можна приготувати з гарбуза від учасників «МастерШеф».

Складові:

Рецепт:

1. Кубиками наріжте гарбуз і огірки, а скибочками – помідори.

2. Подрібніть петрушку, натріть на дрібній терці цибулю.

3. Додайте за смаком прянощі, рослинне масло і все перемішайте.

Складові:

Рецепт:

1. Додайте масло в каструлю. Обсмажте дрібно нарізану цибулю на повільному вогні 6-8 хвилин.

2. М’якоть гарбуза і натерту моркву покладіть в каструлю і налийте бульйон. Після закипання варіть ще 20 хвилин.

3. Зробіть суп-пюре у блендері і приправте спеціями.

5. Подавайте зі сметаною та петрушкою.

Складові:

Рецепт:

1. Гарбуз наріжте тонкими скибочками і покладіть в каструлю. Додайте туди ще цибулю і лавровий лист. Залийте водою, доведіть до кипіння та варіть на слабкому вогні 15 хвилин. Дістаньте та остудіть гарбуз.

2. Борошно обсмажте на сковороді, влийте молоко і помішуйте до закипання. Дайте соусу прокипіти 5 хвилин на слабкому вогні. Яєчні жовтки збийте і повільно влийте в гарячий соус. Помішуйте безперервно, щоб жовтки не згорнулися.

3. З’єднайте гарбуз, половину сиру і соус. Отриману масу викладіть в деко, попередньо змащене маслом.

4. Другу половину сиру змішайте з панірувальними сухарями і посипте запіканку зверху. Випікайте її при 180 ° С протягом 30 хвилин.

Складові:

Рецепт:

1. Лук наріжте півкільцями. Моркву натріть на крупній терці. Обсмажте цибулю і моркву до золотистого кольору.

2. Курку розріжте на невеликі шматки і відправте до овочів. Обсмажте до рум’яної скоринки.

3. Зріжте верхівку гарбуза, видаліть насіння і трохи м’якоті, щоб товщина стінок була приблизно 1 см.

4. Наріжте гарбузову м’якоть, додайте до курки і смажте 5 хвилин. Туди ж покладіть сіль, спеції, зелень і часник. Смажте 3 хвилини і перекладайте масу в гарбуз.

5. Накрийте гарбузової верхівкою. Запікайте при 190 ° С 1 годину.

Складові:

Рецепт:

1. М’якоть гарбуза натріть, відіжміть з неї сік.

2. Додайте до гарбуза вершки і тушкуйте 5 хвилин.

3. Покладіть туди ж цукор, манку, яєчні жовтки, перемішайте все.

4. Зліпити маленькі котлети, занурте їх у збитий білок і обваляйте в сухарях. Після – обсмажте на олії.

Складові:

Рецепт:

1. Зріжте верхівку з гарбуза, видаліть насіння і виріжте частину м’якоті.

2. Зваріть рис, додайте до нього м’якоть гарбуза, вершкове масло, сметану, родзинки, сіль, перетерті з цукром жовтки і збиті білки.

3. Перемішайте всі складові і перекладіть масу в гарбуз. Зверху накрийте зрізаною верхівкою. Запікайте гарбуз при 200° C 45-60 хвилин.

Складові:

Рецепт:

1. Змішайте вершкове масло, цукор, мускатний горіх і корицю, злегка підігрійте. Додайте туди гарбуз і тушкуйте до 15 хвилин, остудіть.

2. Тісто розділіть на дві частини і розкачайте. Одну частину викладіть на дно форми, зверху покладіть гарбузову начинку, накрийте другою половиною тіста.

3. Зверху змастіть пиріг яйцем, посипте цукром і проколіть 3 дірочки. Випікайте при температурі 200° С 30 хвилин.

Складові:

Рецепт:

1. Щоб приготувати гарбузовий кекс, натріть гарбуз.

2. З’єднайте вершкове масло, яйце, сіль, цукор, мед, гарбуз.

3. Додайте борошно і соду.

4. Форми змастіть маслом і посипте борошном, потім викладіть тісто.

5. Випікайте при температурі 200° С 17-20 хвилин.

Складові:

Рецепт:

1. Нарізаний гарбуз разом з вершковим маслом тушкуйте під кришкою до м’якості.

2. Протріть готовий гарбуз через сито, додайте 3 склянки води і доведіть до кипіння.

3. Розведіть крохмаль в 1 склянці холодної води і акуратно влийте в гарбузову масу. Дайте покипіти трохи і зніміть.

Складові:

Рецепт:

1. Обирайте мускатний або цукровий гарбуз, без темних плям. Розріжте гарбуз на кубики, залийте водою і варіть до м’якості.

2. Далі протріть гарбуз і викладіть в іншу каструлю, засипавши цукром. Перемішайте масу і підігрійте на слабкому вогні.

3. Додайте лимонний сік через 2 хвилини і варіть до загустіння 10 хвилин. Мармелад повинен падати шматками зі столової ложки. Якщо маса ще занадто рідка, то варіть її довше.

4. Викладіть мармелад на застелений пергаментом деко, товщина повинна бути близько 1 см. Залиште на 10-12 годин до повного загустіння. Наріжте на шматочки і посипте цукровою пудрою.

