У понеділок, 15 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 17 і 18 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Куди приведе Катю спроба втекти від Жадана? Які непоправні помилки робить її коханий? Що буде в 17 і 18 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Катя повертається до Ніжина, щоб сховатися від Жадана. Що станеться між нею та Червінським? Що накоїв Жадан, намагаючись повернути кохану? Навіщо він зашкодив близьким людям?

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 17 і 18 серіях від 15.11.2021

Як Катя змогла уникнути зустрічі з Жаданом у готелі?

Катерина із Задунайським та Любарською їде до Ніжина. Жадан, упевнений, що Ольга з Назаром виведуть його на Катю, слідує за ними в Чернігові та дорогою до Києва. Чим для Ольги обернеться допомога Каті?

Макарова намагається позбутися Безуса і Яблоневського одним махом. Чи встигне Стефан побачити фото вбивці дружини?

Рогніда дізнається, що Безус має позашлюбного сина, і приховує це.

Карпо посилає до Павлини сватів ― Ярину та Лук’яна. Як відреагує жінка?

Лариса мало не видає свою присутність Петру на кухні в маєтку, Галя з Панасом її рятують. Почувши в ніжинському ресторані плітки про Ларису, Петро б’є Задунайського. Катерину доля заносить до старого ворога. Вона знову має намір рятувати кріпаків.

Жадан робить чергову нападку на Ольгу, і Назар знову за неї заступається перед колишнім господарем. Як купець помститься йому за це?

Лариса пояснює Каті причини переходу Червінки Петрові і переконує її залишитися з Жаданом.

Ольга знаходить нову роботу для Назара. А Карпо оголошує дітям про намір одружитися.

Петро дізнається, що Лариса відвідує сина, і вживає проти неї крайні заходи. Катя приголомшує пана, що в нього на Червінку немає прав.

Жадана кидають майже всі друзі Каті. Що зробить дівчина, коли дізнається, на що пішов її коханий, щоб повернути її? Яка пропозиція в Жадана для Стефана?

Дивіться нові 17 і 18 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

