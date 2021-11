Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 15 по 21 листопада 2021 року.

Для Овнів тиждень буде дуже насичений роботою. Не варто зриватися на близьких через напруження. На вихідних потрібно знайти собі заняття для розслаблення.

Новий тиждень для Тельців ідеально підійде для навчання та духовного розвитку. Можливо, ви зустрінете людину, яка стане ментором у вашому житті.

Фінансово успішний тиждень. Близнюки зможуть отримати незапланований дохід. Для цього доведеться багато попрацювати і провести перемовини.

На Раків чекають важливі зміни в житті ― вони можуть бути дуже приємними, якщо вчасно скористатися своїм шансом. Цього тижня буде загострена інтуїція.

Цього тижня Левів можуть недооцінити на роботі. Не варто йти на конфлікти з керівництвом ― ваші результати скажуть краще за будь-які слова.

На Дів чекає насичений тиждень, під час якого постійно доведеться робити вибір, що вплине на життя на місяці вперед. Час подумати про себе і своє майбутнє.

Для Терезів цей тиждень пролетить непомітно, а запам’ятається тільки найприємніше. Можливо, вони зустрінуть своє кохання, або кохана людина зробить приємний сюрприз.

Скорпіони легко сприймають зміни у своєму житті, і цей тиждень буде сповнений нового та цікавого. Можливо, на роботі «вистрілить» ваша ідея, що тільки додасть ентузіазму.

Час для Стрільців зосередитися на кар’єрі ― цього тижня вони можуть відчути, що не все так спокійно на роботі і що можуть її втратити. Варто уважно перевіряти всі пропозиції від колег.

Для Козерогів настає період, коли варто взяти відпустку і приділити час собі. Варто сходити в басейн, на шопінг або просто виїхати з міста. Є загроза нервових зривів на роботі.

Водолії протягом тижня будуть багато їздити, можливі нові приємні знайомства. Вдасться вирішити питання, які вас так хвилюють, і виправити давні помилки.

Рибам цього тижня може про себе нагадати хтось із давніх знайомих. Ця зустріч може вплинути на кар’єру та особисте життя. Можливі незаплановані витрати.

