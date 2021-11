Гороскоп на 15 листопада 2021 року підкаже, кому зорі та планети обіцяють щастя і процвітання, а кому варто поборотися за свою удачу. Читайте гороскоп на 15 листопада від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌тиждень‌ ‌з ‌15 ‌по‌ ‌21 листопада ‌2021‌ року

В Овнів буде можливість почати нове життя. Інтуїція буде на високому рівні, але не варто ухвалювати поспішних рішень.

Новий тиждень буде дуже щедрим для Тельців, а понеділок вдасться надзвичайно продуктивним і принесе гарні результати.

Понеділок видасться легким для Близнюків. Здаватиметься, що все виходить на раз. Проте можливі непередбачувані витрати.

Новий тиждень для Раків може початися з відчуття тривоги. Варто тримати емоції під контролем ― зайві конфлікти в понеділок можут дуже змінити життя.

У понеділок Левам можна починати нові проєкти і справи. День сприятливий для вирішення проблем із документами та державними установами.

У понеділок хтось може освідчитись у коханні Дівам. Можливо, це людина, від якої ви давно чекали нового кроку.

У понеділок вам, можливо, доведеться здійснювати великі фінансові операції. Цього дня треба бути особливо обережними та відповідальними.

У понеділок Скорпіони можуть зустріти людину, яка докорінно змінить їхнє життя на краще. Варто бути відкритими для зустрічей та нових друзів.

У понеділок Стрільці можуть відчути, що всі справи йдуть не так, як треба. Зосередьтеся на цілях і не відволікайтеся на дрібниці.

Вам варто підготувати романтичний сюрприз для вашої другої половинки ― можливо, саме цього дня йому або їй знадобиться ваша підтримка.

Понеділок принесе Водоліям приємні сюрпризи. Вам варто довіритися близьким та слухати їхні поради. Вони принесуть потрібні вам результати.

Риби можуть отримати грошовий переказ. Варто зустрітися з друзями ― можливо, вони матимуть для вас важливу інформацію.

Більше на тему: Один день із життя Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.