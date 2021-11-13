Гороскоп на 14 листопада 2021 року від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 14 листопада 2021 року допоможе спланувати справи так, щоб вирішити всі питання собі на користь. Читайте гороскоп на 14 листопада від екстрасенсів СТБ.
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Овен
Для Овнів неділя принесе особливе задоволення ― усе складатиметься, як вам треба. Буде можливість провести незабутній вечір з коханою людиною.
Телець
Тельцям варто вирушити в подорож або відвідати парк чи зоопарк ― день особливо сприятливий для відпочинку та підготовки до робочого тижня.
Близнюки
Для Близнюків неділя буде дуже плідною ― усі справи вдаватимуться успішно, тому варто зосередитися на своїй роботі.
Рак
Раки зможуть отримати максимальне задоволення від цього дня. Не варто зайвий раз нервувати ― можливі проблеми скоро обернуться перемогою.
Лев
У Левів це вдалий день для знайомства і початку нових стосунків. Загостряться інтуїція та емпатія, тому якщо буде бажання побачити друзів, не варто відмовляти собі.
Діва
Діви можуть почуватися вразливими ― подумайте, хто перший спадає на думку, хто може вам допомогти? День підходить для відпочинку та налагодження стосунків.
Терези
Можливо, ваша половинка з вами не зовсім відверта. Це вдалий день для щирої розмови в романтичній обстановці ― може, все не так, як вам здається.
Скорпіон
Для Скорпіонів день найкраще підходить для прогулянок та відпочинку. У неділю все складатиметься найкраще для вас, тому не варто переживати через дрібниці.
Стрілець
У неділю Стрільцям варто чітко розпланувати наступні тижні до Нового року. Якщо на роботі залишилась невикористана відпустка ― саме час приділити увагу сім’ї.
Козеріг
Можливо, у неділю Козероги зустрінуть нових і давніх друзів, які допоможуть вирішити їхні проблеми. Не варто відразу кидатися в будь-яку нову авантюру.
Водолій
У неділю Водолії відчують приплив енергії. Можуть вирішитися ваші проблеми на роботі, або ви почнете видужувати, якщо хворієте.
Риби
Для Риб особливо вдалий день. Якщо ви шукали можливість змінити професію, то в неділю можете отримати чудову пропозицію.
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