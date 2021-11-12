Цієї п’ятниці, 12 листопада, одразу після виходу 9 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу чоловіки разом з експертами та ведучим Григорієм Решетником обговорять тему побудови планів на майбутнє у стосунках.

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Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками у ток-шоу «Як вийти заміж». Вони розкажуть найсвіжіші деталі 9 випуску реаліті!

Гостями програми стануть екс-Холостяк Іраклі Макацарія і Тетяна Ковінько.

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 12 листопада і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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