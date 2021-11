Гороскоп на 12 листопада 2021 року підкаже, як запобігти розставанню з коханою людиною і знайти рівновагу між роботою та життям. Читайте гороскоп на 12 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овнам у п’ятницю небажано звертатися до лікарів та підписувати важливі документи. Після обіду розпочнеться сприятливий час для консультацій. Також у п’ятницю може загостритися ваша інтуїція.

Тельцям захочеться влаштувати мінівідпустку ― не варто відмовляти собі у поїздці для відновлення сил після напруженого робочого тижня.

У п’ятницю Близнюкам можуть дати дуже корисну пораду ― варто прислухатися до людини, якій ви довіряєте.

Особливо важкий день, тому варто тримати емоції під контролем. Якщо будете уважні, усі справи закінчаться так, як вам треба.

Зверніть увагу на свою другу половинку ― у п’ятницю вона може зробити вам сюрприз.

Зранку можуть провалитися важливі справи, проте до кінця дня ситуація виправиться. Приділіть увагу сім’ї ― можливо, комусь потрібна ваша допомога.

У Терезів буде підвищений творчий потенціал ― усі справи «горітимуть» у руках. Варто приділити весь день роботі та кар’єрі.

Скорпіони зможут проявити себе на роботі і продемонструвати свої незвичайні та ефективні підходи до вирішення проблем.

У п’ятницю Стрільцям доведеться оформляти багато паперів і, можливо, відвідувати лікаря. Не варто займатися важливими справами до обіду.

Козероги можуть відчути як загострення інтуїції, так і сильне психологічне перевантаження ― не варто себе накручувати. Можливо, час звернутися до психолога або поїхати у відпустку.

У п’ятницю Водолії відчують приплив сил, а якийсь покровитель може значно полегшити ваше життя. Сплануйте свій відпочинок на вихідних.

Риби можуть здійснити велику фінансову операцію. Не варто довіряти малознайомим особам. Можна дати волю емоціям, коли ви будете поряд із рідною людиною.

