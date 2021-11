У четвер, 11 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 15 і 16 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Чи вдасться Каті втекти з нової клітки? Що буде в 15 і 16 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Катя просить притулку в Наталі Дорошенко, проте не впізнає подругу ― з доброї дівчини вона перетворилася на кровожерливого тирана, яким колись був її чоловік. Жадан несподівано виходить на слід Каті, а в Назара захворіла дочка. Який гріх скоює Наталі, і що відбувається між Назаром та Ольгою?

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 15 і 16 серіях від 11.11.2021

Ольга та Назар вивозять Катю до монастиря, настоятелькою якого стала Наталі. Матінка Григорія неприємно вражає Катю ― вона карає всіх направо і наліво, і половина сестер вважає її святою, інша ― ненавидить. Катя намагається допомогти Ксенії ― дочці поміщика, яку насильно відправили на постриг за винагороду. Що натомість робить Наталі Катерині?

Назар і Ольга зупиняються в готелі і вдають із себе пару. Незважаючи на неприязнь одне до одного, їх об’єднує горе ― у Зоряни починається гарячка. Як вони збираються рятувати дитя в чужому місті?

Андрій Жадан обіцяє Безусу віддати бордель Макарової задарма, якщо він знайде Катю. Тим часом Стефан намагається потрапити в кімнату Марічки й дістати її сумочку. На що піде благородний дворянин для здійснення мети?

Катя кілька разів вступається за Ксенію, але в Наталі уривається терпець і вона замикає колишню подругу в нову клітку. Катя намагається надіслати листа вищим церковним чинам щодо свавілля настоятельки, але та його перехоплює. Що тепер зробить з нею Наталі?

Жадан отримує повідомлення про те, де Катя, все кидає і мчить по неї. Чи встигнуть Ольга та Назар її попередити?

За ніч доглядання Зоряни між Ольгою та Назаром проскакує іскра. Чоловік вражений жіночністю Ольги та її колисковою. Панянка ж бачить «брудного мужлана» з іншого боку ― турботливим батьком та чоловіком, який втратив кохану. Що відбудеться між ними?

Матінка Григорія ловить Ксенію при спробі втекти і скоює непоправне. Нажахана настоятелька не знаходить собі місця. Приїжджає Жадан, який скрізь шукає Катю. Наталі не знаходить тіла Ксенії, проте сестра Людмила шантажем змушує її зректися посади і стати мандрівною монахинею.

Рогніда дізнається про купівлю чоловіком борделю і зчиняє йому скандал. Сам Безус займається облаштуванням опієкурильні. Макарова дізнається, хто її новий вибивайло насправді. Що тепер буде зі Стефаном?

Карпо намагається поговорити з Павлиною. Що йому відповідає жінка?

Чи вдасться Каті вислизнути від Жадана, і що сталося з тілом Ксенії, яке зникло з погреба?

