Сьогодні, 10 листопада, бухгалтери в усьому світі відзначають професійне свято. Ми підготували для вас оригінальні привітання з Днем бухгалтера. Читайте наш матеріал і поспішайте порадувати своїх колег, друзів і знайомих!

Дата для святкування Міжнародного дня бухгалтера вибрана невипадково. Всі бухгалтери, звичайно, знають людину, яка практично з нуля створила їхню прекрасну професію, — італійського математика Луку Пачолі.

Саме 10 листопада 1494 року він опублікував відому всім бухгалтерам працю «Сума арифметики, геометрії, співвідношень і пропорцій». Ця книга започаткувала бухгалтерію в усьому світі.

***

Мій дорогий і улюблений бухгалтер, вітаю тебе з професійним святом. Нехай твої дебет і кредит завжди сходяться до тих величин, на які ти розраховуєш. Нехай начальство завжди розуміє твої потреби і йде назустріч, а робота приносить тільки радість!

***

Дорогий наш бухгалтере, без вас ми не зможемо зробити купу речей. Наприклад, розібратися, як зробити премію більшою, а виплати стороннім організаціям меншими. Тож нехай ваше професійне свято пройде сьогодні весело і з мінімальним завантаженням, а наслідки у вигляді ранкових головних болів нехай обійдуть вас стороною.

***

Вітаємо всіх працівників бухгалтерії з професійним святом! 1о листопада – це день, коли вся країна вітає вас, дорогі «приборкувачі» дебетів і кредитів, з вашими досягненнями в професійній сфері! Нехай звіти завжди сходяться і податкова якомога рідше відвідує ваше підприємство!

***

Шановні бухгалтери! Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо, щоб не губилася жодна цифра, в будь-якій ситуації тримався баланс і всі ваші звіти завжди сходилися! Нехай робота проходить без труднощів і помилок, а життя — з позитивним сальдо.

***

Дорогі бухгалтери, ви чудово справляєтеся зі складанням звітів і заповненням декларацій, а дебет і кредит стали вам як рідні. Вітаємо вас і бажаємо, щоб у вашу сторону прямували тільки великі фінансові потоки! Нехай по всіх статтях бухгалтерського обліку буде порядок і високі показники! Стабільного кар’єрного зростання, успіхів і перемог!

***

Вітаємо наших професійних і мудрих бухгалтерів! Бажаємо вам стабільності, досягнення цілей і легких підрахунків. Нехай дебет з кредитом зводиться правильно, а фінанси розподіляються раціонально. Нехай ваш професіоналізм і ентузіазм будуть націлені тільки на успіх!

***

Вітаємо зі святом найпрагматичніших і найточніших людей у нашому колективі! Бухгалтери — це неймовірно уважні, відповідальні і терплячі люди! Тому бажаємо вам невичерпного ентузіазму, терпіння, легкої роботи і працьовитості! Нехай у вашому житті буде якомога більше щасливих моментів, спокійних робочих буднів і яскравих свят!

***

Дорогі професіонали бухгалтерського обліку! Вітаємо вас зі святом і бажаємо, щоб усі ваші справи були успішними, цифри були точними і записи — правильними! Бажаємо вам уваги і поменше помилок! Нехай ваша кар’єра буде стрімкою, а життя яскравим і прекрасним!

***

З Днем бухгалтера я вас хочу привітати,

Адже без вас порядку нам не бачити!

Знаєте ви, як звіт скласти,

Щоб фірмі не довелося ридати.

Вам бажаю тільки лиш везіння,

З цифрами не сваритися, дружити.

У кар’єрі – тільки просування,

І роботу вам свою любити!

Рахунки-фактури та оплати,

Звітність та сертифікати,

Розрахунки заробітної плати,

Різні парафії і витрати —

Все тримає в голові бухгалтер.

Ми вітаємо тебе майстер!

Нехай все збігається під час звірок,

Бажаємо, щоб менше було перевірок!

***

З днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране призвання.

Щоб привітати свого бухгалтера, можна включити йому легендарну пісню «Бухгалтер, милий мій бухгалтер» групи «Комбінація» або надіслати поштою одну з цих вітальних листівок:

Крім того, нагадуємо, що додатково привітати друзів і родичів — бухгалтерів — ви зможете 16 липня, коли відзначається День українського бухгалтера.

