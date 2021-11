9 листопада StarlightMedia, медіагрупа №1 українського медіаринку, провела День партнера, де зібрала гравців ринку і поділилася своїми планами на 2022 рік. Усе відбулось, як на премії EMMY – у суворій відповідності до карантинних обмежень: за умови повної вакцинації і додаткового експрес-тестування і гостей, і команди заходу, що відкривало доступ на локацію і свідчило про культуру нової безпеки і поваги одне до одного.

Керівники StarlightMedia ексклюзивно розповіли про основні новинки шоу та серіалів телеканалів, які чекатимуть на глядачів в ефірі наступного року, а також про переваги та нові можливості співпраці для Партнерів групи. CEO StarlightMedia Олександр Богуцький, керівник дивізіону «Мовлення» Дмитро Троїцький, керівник дивізіону «Виробництво» Володимир Локотко, виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка СТБ Людмила Семчук і виконавча директорка Нового каналу Ольга Задорожна презентували всі найкращі, ексклюзивні проєкти, легендарні програми та команду, яка їх створює, – тобто все те, що забезпечує медіагрупі беззаперечне лідерство серед глядачів.

СТБ, телеканал великих шоу і незабутніх історій, надихаючих реаліті та серіалів-подій, на 2022 рік готує багато різножанрових прем’єр. Після повернення в ефір восени легендарне шоу «Україна має талант» б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті, ставши ТОП-продуктом жовтня українського телебачення із часткою 17,6%. У наступному році відбудеться ще одне повернення легенди – вокального шоу «Х-фактор». А також – прем’єра грандіозного танцювального проєкту. Найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на СТБ, щоб боротися за звання Найсильнішого. Роботу над танцювальним шоу вже розпочато, і телеканал оголошує про старт кастингу.

На головній кухні країни в кулінарному реаліті «МастерШеф» зберуться найяскравіші зірки минулих сезонів, щоб з’ясувати, хто ж із них найкращий шеф за всю історію існування проєкту.

Найромантичніше реаліті країни продовжить дарувати глядачам неймовірні побачення щоп’ятниці – СТБ знімає 12-й сезон надзвичайного та успішного проєкту «Холостяк». Навесні шукати кохання разом із глядачами СТБ буде 32-річний Алекс Топольський, українець за походженням, який уже 10 років живе в Америці і створив там успішний бізнес.

У 2022 році СТБ продовжуватиме лінійку реаліті, які допомагають глядачкам змінити своє життя. До успішних проєктів «Супермама», «Супербабуся» і «Хата на тата» доєднається новинка сезону – реаліті «Щасливі за сім днів» про приголомшливі перетворення в житті героїнь, яких вони досягатимуть усього за тиждень. А також спецвипуски соціального проєкту «Вагітна у 16».

На 2022 рік СТБ знімає цілу низку перкрасних серіальних проєктів. І серед них – легендарна костюмована мелодрама «Кріпосна», яка продовжить підкорювати не тільки серця українців, а й увесь світ. У виробництві вже четвертий сезон. Події відбуватимуться через 23 роки від початку першого сезону, а в центрі уваги опиняться діти головних пар серіалу.

Оголошені плани на 2022 рік чіткі і певні. ICTV покаже гучні прем’єри та продовження улюблених проєктів глядачів. Причому невідкладно, уже 29 листопада, канал сколихне Україну масштабним запуском гри «Хто хоче стати мільйонером?». Її вестиме народний артист України Стас Боклан. Як завжди, своїм гумором українців веселитимуть актори «Дизель Шоу», які після історичної перемоги за увагу глядачів у новорічну ніч готують ще яскравіше шоу на зустріч 2022 року і представлять нову програму.

Також серед новинок ICTV – захопливі серіали. Вперше у своїй історії телеканал вийшов у відкрите море, щоб зняти серіал про пригоди патрульних поліцейських на воді під назвою «Морська поліція. Чорноморськ». А ще наступного року ICTV покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців. У жанрі іронічного детективу глядачів каналу розважать продовження серіалів «Дільничний з ДВРЗ», «Коп з минулого» і прем’єра «Гарячі копи». Також канал готує гостросюжетний екшн з бандитськими розбірками «Круті міри».

Оновлення чекають і на новинні проєкти. Незабаром «Ранок у великому місті» здивує віртуальною студією – картинка стане живішою, а інформаційна частина доповниться цікавими візуальними рішеннями.

Новий канал навесні 2022 року запускає лінійку комедійних серіалів (200 прем’єрних серій) під слоганом «Смійся по-новому» у слоті 18:00, яка продовжиться і восени. Серед них – улюблений серіал аудиторії «Будиночок на щастя» та нові багатосерійні проєкти. Наприклад, детективна комедія «Полкан» про поліцейського Курочку та пса Полкана, в якого переселилася душа іншого копа. А також дві стрічки про сильних жінок: адаптація серіалу про 40-річну героїню, яка будує кар’єру і стосунки під виглядом 26-річної, і серіал «Люба» – про матір-одиначку з трьома дітьми, яка раптово отримує у спадщину квартиру і складні стосунки з матір’ю. Крім того, у 2022-му глядач побачить серіал «Леся» – про пошуки кохання з Лесею Нікітюк у головній ролі, багатосерійне кіно про дружбу і любов на висоті десятків тисяч метрів «Високі ставки» і комедійну стрічку про жіночий баскетбол, перемоги, поразки, кохання та розчарування «ДрімТім».

Окрім титанів на кшталт «Хто зверху?» та «Аферисти в сітях», у 2022-му Новий канал запустить вісім нових проєктів. Серед них – реаліті «Пара на мільйон» із Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим — власна розробка для Нового каналу, в якій пари впевнених у собі Insta-дівчат та відлюдькуватих хлопців боротимуться за мільйон гривень і навчатимуться одне в одного нових якостей. А також проєкти, мета яких – покращити сервіс в Україні. Це змагання готельєрів у реаліті «Ревізори на порозі» з улюбленицею глядачів Ганною Жижею та проєкт «На ножах», у якому пекельний шеф Алекс Якутов допомагатиме рестораторам робити їхні заклади успішнішими. У 2022-му Новий канал відправить найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу до Франції – проходити випробування на спритність і кмітливість, шукати ключі та збирати золоті монети в адаптації легендарного формату шоу «Форт Буаяр». І, звісно, у наступному році на глядачів чекають нові сезони проєктів «Пекельна кухня», «Improv Live Show» та «Де логіка?» з новим ведучим Андрієм Бєдняковим.

Канал продовжить виробляти потужні диджитал-проєкти. Наприклад, «Предметку» та «Предметку. Пост-шоу» з ведучим Сергієм Нікітюком, а також краш-тести з учасниками реаліті, що супроводжують ТВ-сезон. Крім того, на глядачів чекають і диджитал-проєкти, не пов’язані з ТБ, – вебсеріал, нове шоу на YouTube та серіал у ТікТок.

Телеканали М1 та М2 також підготували багато цікавинок. У 2022 році вони планують розширити лінійку хіт-парадів, програм розважального та інформаційного характеру. 28 квітня у київському Палаці спорту відбудеться Церемонія нагородження премії «M1 Music Awards». Це фантастичне музичне шоу, аналогів якому в Україні немає. Масштабна подія збирає у Палаці спорту 10 тисяч осіб.

М2 планує вже вшосте провести «Хіт-конвеєр» – конкурс україномовної пісні, покликаний відкрити нові імена в музиці. За п’ять сезонів проєкт відкрив близько 70 нових імен, які вже стали частиною музичної індустрії України. Головний приз вартий запеклої боротьби – потужний пакет розкрутки, в який входять зйомки професійного кліпу та його ротація на каналах М1 і М2.

Разом можливо все!

Starlight Media – медіагрупа №1 в Україні, що розважає і надихає, але є значно більшою, ніж звичайне телебачення. На ICTV, СТБ, Новому, М1, М2, ICTV Ukraine ми розповідаємо історії про реальне життя, адже точно розуміємо, що хвилює українців. Ми змінюємо суспільство і країну на краще та впевнені, що разом можливо все!

