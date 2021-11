За східним календарем 2021 рік ― рік Білого Металевого Бика. Про те, що він принесе і якими змінами порадує, читайте в прогнозі на 2021 рік Бика від екстрасенсів телеканалу СТБ.

2021 рік стане часом правління Бика. У рік Бика доведеться підвищити енергетику і життєвий тонус. Це буде дуже енерговитратний час, коли може відбуватися багато непередбачуваних речей. Готуйтеся до того, що нудьгувати не доведеться.

Для східного гороскопу важливо те, якою буде стихія тварини-талісмана. Бик буде білим, тобто панівна стихія в 2021 році ― Метал.

Бик ― символ руху вперед, зміни життя, крутих поворотів і великих змін. Метал же символізує твердість духу, недоторканність, стійкість. Це означає, що в 2021 році відбуватимуться різні ситуації, у яких доведеться демонструвати силу волі і бажання перемогти.

Найщасливішими людьми у 2021 році будуть сильні, непробивні і амбітні особистості, які зухвало йдуть уперед, змітаючи все на своєму шляху. При цьому бажано не користуватися допомогою оточення і проявляти самостійність. Це стосується всіх сфер життя ― не тільки кар’єри або грошей.

Рік Металевого Бика ― ідеальний час для просування ідей та пошуків нової роботи. Перш ніж починати рух уперед, дуже важливо визначитися з напрямком. Якщо цього не зробити, ви ризикуєте витратити сили і час даремно.

Якщо ризикувати і братися за кілька справ одночасно, не знаючи кінцевої мети, можна піти неправильним шляхом і розчаруватися. У 2021 році потрібно діяти швидко, але обачно.

2021 рік стане ідеальним часом для здійснення дорогих покупок. Можна сміливо купувати все, що пов’язане з пересуванням, на кшталт велосипеда чи автомобіля, витрачатися на здоров’я. Корисним вкладенням коштів стане отримання нових емоцій і досвіду.

Також цей рік може виявитися досить конкурентним. Багато людей захочуть перевершити інших. Метою буде не досягти успіху, а переграти решту. Це нездорове бажання взяти перший приз може негативно позначитися на продуктивності і здоров’ї.

У 2021 році потрібно брати бика за роги. Особливо актуально це для сфери кохання. Якщо хтось сподобається, треба не сидіти склавши руки, а діяти. Варто підійти до людини і заявити про себе і свої почуття безпосередньо, без ігор і вдавання.

У рік Бика можна освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки і серця. Головне в сімейному житті, у спілкуванні з друзями і близькими ― обходитися без брехні і фальші. В іншому разі можна спровокувати образи і негатив.

Також у 2021 році дуже важливо не ходити коло та навколо, якщо захочеться припинити спілкування з якоюсь людиною. Що довше ви терпітимете негатив у дружбі або коханні, то гірше це позначиться на самооцінці. Усім, хто перебуває в пошуках, бажано заздалегідь оцінювати сумісність.

У рік Бика люди можуть ставати дуже запальними. Ті, хто завжди цим грішить, і зовсім стануть вибухонебезпечними для оточення. З іншого боку, люди в 2021 році будуть набагато рідше прикидатися і приховувати правду та емоції. Бик змушує вихлюпувати емоції, не замислюючись про наслідки. Це означає, що треба відстежувати раптові грубості і випади та розуміти їхню першопричину.

У цьому плані все гранично просто. Потрібно прислухатися до свої бажань, але не перетворювати це на сліпе потурання імпульсу. Треба витрачати енергію і час обережно, правильно розставляючи пріоритети.

Якщо дуже багато працювати і сильно втомлюватися, можна втратити удачу. У рік Бика сили приходять напливами, але так само і йдуть, якщо витрачати їх неправильно. Пильно стежте за своїм здоров’ям і не забувайте про відпочинок.

