У Києві налічується 100 музеїв. І кожен із них цікавіший за попередній! Для того, щоб ви були в курсі культурного життя столиці, редакція сайту STB.UA зробила добірку платних та безкоштовних музеїв Києва, відвідавши які, ви проведете час не тільки цікаво, а й з користю.

Адреса: вул. Басейна, 2

Час роботи: вт–нд з 12:00 до 21:00, пн – вихідний

Коли: щоденно

PinchukArtCentre – місце, яке повинен відвідати кожен киянин. Музей сучасного мистецтва розташувався у самому центрі міста. Його експозиції постійно змінюються. Іноді вони можуть шокувати відвідувачів, іноді – дивувати, а іноді – приводити в повний захват. На верхньому поверсі розташована кав’ярня One Love Coffee, звідки відкривається розкішна панорама на місто.

Адреса: вул. Володимирська, 2

Час роботи: 10:00–18:00

Коли: останній понеділок кожного місяця

Експозиція музею відображає історичний процес розвитку суспільства на території України від зародження трипільської культури до сьогодні. У вас є можливість побачити численні археологічні колекції, зброю, пам’ятки етнографії, вироби зі скла, мармуру, живопис, графіку, скульптури тощо.

Більше на тему: Де погуляти в Києві: огляд найкращих парків для відпочинку

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 11

Час роботи: 09.00–17.00

Коли: остання середа місяця

В арсеналі музею представлено близько 5 тисяч експонатів, серед яких унікальні книги всіх часів України. Перша друкована книга «Апостол» Івана Федорова, рукописи, першодруки, особисті пожитки письменників, твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Якщо ви захоплюєтесь українською літературою та її історією, ви просто зобов’язані відвідати це місце.

Адреса: вул. Спаська, 16-б

Час роботи: 10.00–17.00

Коли: для всіх — остання субота місяця, для студентів і школярів – безкоштовний вхід щодня

Фонд музею гетьманства налічує понад 6 тисяч експонатів. Це й приватні архіви гетьманів, особисті речі, рукописи, рідкісні історичні карти, і бібліотека з історичними книгами. Також цей музей надає можливість влаштовувати дитячі свята, що дасть змогу не тільки весело провести час, а й пізнати історію українського гетьманства.

Адреса: вул. Лаврська, 9, корп. 26

Час роботи: 10.00–17.00

Коли: неділя

Музей театрального й кіномистецтва України унікальний своїми експозиціями. Ви зможете дізнатися, як зароджувалося кіно в Україні, побачити пам’ятки, афіші та щоденники українських драматургів. Більш того, у стінах музею часто проводяться літературні читання, творчі вечори, присвячені минулому, сьогоденню та майбутньому українського театру, музики і кіно.

Адреса: вул. Грушевського, 6

Час роботи: 10.00–17.00

Коли: остання неділя місяця

Національний художній музей України — один з найбільших у нашій державі музеїв. У ньому представлені роботи художників України всіх часів — від правління Ярослава Мудрого до сьогодення. Ви побачите виставки робіт художників імпресіоністів, реалістів, романістів, сюрреалістів. Крім того, ви зможете подивитись, як зароджувалось українське мистецтво, і простежити, які часи проживала Україна. Також тут часто проводяться виставки сучасних живописців.

Більше на тему: Куди піти в Києві: топ-10 закладів з незвичайним морозивом

Адреса: пр-т. Броварський, 9-в,

Час роботи: 10:00–19:00

Ціна: 25 грн; школярі та студенти – 10 грн

Якщо ви приїхали з сім’єю на один день до Києва, у вас є чудова можливість побачити його за кілька годин. Музей «Київ у мініатюрі» представляє вам копії відомих архітектурних пам’яток міста у зменшеному вигляді. Як із кожним днем ​​будується Київ, так і з кожним днем ​​поповнюється колекція цього унікального музею.

Адреса: Кловський узвіз, 8

Час роботи: вт–пт: 10:00–18:00, сб: 10:00–17:00, нд, пн – вихідний

Ціна: для дорослих – 50 грн

Експозиція музею має авторські зразки іграшок, неповторну колекцію українських настільно-друкованих виробів. Музей буде цікавий не тільки дітям, а й дорослим, оскільки в ньому налічується 15 тисяч експонатів іграшок різних часів.

Адреса: вул. Чигоріна, 55

Час роботи: сб, нд 14.00–18.00.

Ціна: 50 грн

Цей музей має незвичайні експонати – сновидіння. Музей сновидінь – це культурний проєкт, створений за підтримки міждисциплінарного центру розвитку мистецтва та культури Dream Projects. У музеї ви зможете зустрітися з людьми, які розкажуть значення будь-яких снів, побачите скриню, яка зберігає сни, кабінет психоаналізу, а також самих сновидців. У музеї є магазинчик, у якому ви зможете придбати різні блокноти, листівки та сувеніри.

Адреса: вул. Госпітальна, 24-а

Час роботи: 10.00–18.00, крім понеділка

Ціна: 80 грн

Київська фортеця – це одна зі споруд XIX століття, побудованих у Києві, яка належала до західної лінії укріплень. У самому музеї ви зможете побувати в різних таємних кімнатах, темних підземеллях і доторкнутись до зброї. Полоскотати нерви також можна, заглянувши у блок смертників. Ця фортеця стала останнім притулком убивці Столипіна – Дмитра Богрова.

Більше на тему: Місця для фотосесій в Києві: топ-10

Адреса: Андріївський узвіз, 13-а

Час роботи: 12.00–18.00

Ціна: від 30 грн

Цей будинок під номером 13, у якому жив відомий письменник Михайло Булгаков, наповнений безліччю таємниць і загадок. У цьому музеї повинен побувати кожен киянин, який себе поважає. Оскільки він розповість історію життя Турбіних, тут ви побачите різні речі та побуваєте в кімнаті з прозорим дзеркалом. Також дізнаєтеся дуже багато таємниць, які так довго приховував сам Михайло Булгаков.

Адреса: вул. Рибальська, 22 (бізнес-центр «Вежа № 5», вхід через під’їзд № 2)

Час роботи: з 10:00 до 18:00 без вихідних

Ціна: дорослі – 50 грн, діти, пенсіонери, студенти – 25 грн.

У цьому музеї нудьгувати не доведеться. Тут є книга про історію туалету на цілих 600 сторінок! Також в музеї зібрана величезна колекція експонатів, пов’язаних з історією туалету: з найдавніших часів і до сьогодення. Нудно вам точно не буде! Обов’язково зайдіть у цей незвичайний музей.

Адреса: пр-т Степана Бандери, 6 (ст. м. Почайна)

Час роботи: вт–пт: 9:30–19:00, сб–нд: 10:00–20:00

Ціна: діти до 16 років і студенти – від 155 грн, пенсіонери та інваліди – від 100 грн, дорослі – від 150 грн

Це один із найкращих музеїв Києва, в якому вам наочно продемонструють, наприклад, як з’являється блискавка. Відвідувачі на власні очі зможуть побачити, як працює той чи інший закон фізики. У музеї також можна провести хімічні досліди, експерименти з електрикою або зробити звичайну склянку невидимою. Також на території «Експериментаріуму» можна організувати дитячий день народження.

Адреса: вул. Грушевського, 1-в

Час роботи: ср–пт з 10:00 до 16:00, сб–нд з 10:00 до 17:00, пн–вт – вихідні

Ціна: 40–50 грн, діти до 6 років – безкоштовно

Музей розповідає та показує все про воду: як вона використовується, як відбувається циркуляція, як її очищають. У цьому музеї можна подивитися на відгодованих коропів, загадати бажання біля басейну із золотими рибками, побувати всередині величезної мильної бульбашки та сфотографуватися поруч із гігантським унітазом.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.