У 2021 році з відомих причин ми рідко виходимо з дому, а з настанням осінніх холодів гуляти вулицями хочеться ще менше. Займемося манікюром! В однотонних покриттях переважатимуть зелений, фіолетовий, синій, блакитний, пурпурний відтінки. Акценти в манікюрі будуть розставлені за допомогою кольору Tiffany, мараскинової вишні. Наступної осені, як і раніше, в тренді буде червоне і чорне покриття.

Традиційно з сезону в сезон утримує свої позиції «френч». Експерименти експериментами, але класика актуальна поза сезонами. Варіації, які зроблять нейл-образ ефектним і самодостатнім, ― френч на прозорій основі (у стилі Роузі Хантінгтон-Вайтлі), microfrench з тонкою елегантною лінією, французький манікюр з великими або дрібними переливчастими частинками.

Ультранатуральному стилю віддають перевагу не тільки світові знаменитості. Моду на чистоту і невинність продовжують популяризувати зіркові майстри манікюру: Бетіна Гольдштейн, Геррієт Вестморленд, Том Бачик. А також Chanel, Dior, Simone Rocha ― бренди, які за допомогою б’юті-команд регулярно транслюють у рамках Тижнів моди, що натуральність перестала бути boring classic і залишається в тренді всі 365 днів на рік. Переосмислення тренду на цнотливий манікюр відбувається щосезону, коли майстри з усього світу представляють нові, цікаві інтерпретації nail-естетики в цьому стилі.

Серед сезонних трендів осінь―зима 2021/22 ― зелені нігті. Зелений продовжує залишатися однією з домінант у нейл-арті. Законодавцем моди на цей колір стали Bottega Veneta. Виразні відтінки, за допомогою яких можна підкреслити образ восени, ― шавлієвий, оливковий, яскраво-зелений, темно-зелений, трав’яний, смарагдовий.

