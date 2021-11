10 листопада на СТБ вийшли 13 і 14 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Катя рятується від Жадана, але її все одно знаходять. Стефан підходить впритул до таємниці смерті Віри, а Павлина переживає горе. Про що 13 і 14 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Андрій утримує Катю в лікарні та намагається позбутися борделів, щоб вона залишилася з ним. Стефан та Ольга шукають її по всьому Києву, бо вона занадто підозріло зникла. А матінка Григорія у цей час приймає дочку поміщика на «доглядини» взамін на щедре пожертвування. Чи вдасться Каті з друзями втекти від поліцаїв Безуса та від шпиків Жадана?

Андрій тримає Катю в лікарні. Він змушує лікаря Верховинця особисто наглядати за нею, а також приставляє Назара стерегти її палату і нікого не впускати. Між тим Жадан робить різкий жест ― просить Богдана повідомити, що продає всі борделі. Лікар розповідає Каті, що Жадан урятував його сина від каторги, проте, на думку Верховинця, якісь докази залишились, бо купець ним легко маніпулює. Він надсилає Жаданові записку про те, що не може більше утримувати Катю, і просить не карати його сина.

Ользі вдома у Жадана повідомляють, що Катя з Андрієм поїхали, а Стефан слідкує за Назаром і вираховує, де Катя. Ольга намагається пройти на розвідку у відділення, проте марно. Вони готують план порятунку Каті.

Карпо Карпович із невісткою їде у Васильків до свахи, проте це сватання, замасковане під гостини. Там він чесно каже жінці, що вже кохає іншу. У цей час Павлина приходит у лавку, а там син Карпа каже їй, що батько поїхав свататися.

Стефан нейтралізує Назара і намагається врятувати Катю, але вірний коваль так просто не здається. Ольга вчасно приходить на допомогу, і Катю відвозять до неї додому.

Наталі приймає до монастиря дочку відомого поміщика ― він стверджує, що в дівчину вселився демон. За щедру пожертву монахині утримуватимуть дівчинку в себе і готуватимуть до постригу. Головна конкурентка Григорії споглядає це і готує план помсти.

Жадан дізнається про зникнення Каті в той момент, коли вже готувався перевезти її у свій літній будиночок. Він викликає Безуса особисто, і тепер по всьому Києву розвішені портрети Каті і Стефана, а на всіх виїздах поліція перевіряє карети.

Жадан дізнається, що Безус хоче придбати бордель мадам Макарової. Однак при особистому спілкуванні з бандершею купець погоджується поділити заклад навпіл. Виявляється, що і в Безуса, і в Макарової на нього є компромат.

Назар дорогою з церкви з донькою на руках помічає Стефана і вистежує його аж до будинку Ольги. Він посилає хлопця сповістити Жадана. Проте Катя розповідає йому всю правду, і коваль погоджується допомогти. Вони поспіхом залишають Київ у кареті Ольги ― як подружжя з дитиною та няня. Стефан же стає вибивайлом у борделі Макарової та Безуса.

Ставши співвласником борделю, Безус без церемоній вламується до кабінету Макарової і ставить дві умови: відтепер дівчата для нього будуть безкоштовні і в закладі торгуватимуть опієм. Він сам проконтролює, щоб у влади не було питань до продажу наркотиків.

Катя прибуває до монастиря в Чернігові і просить прихистку в матінки Григорії.

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу по дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими викликами долі.

