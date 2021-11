«Кріпосна»: сюжет і опис серій

Легендарний серіал «Кріпосна» підкорив глядача. Костюмована мелодрама розповідає історію про важку долю головної героїні. Який сюжет драми «Кріпосна»? Читайте у матеріалі опис всіх 48 серій.

Зворушлива історія героїні Катерини Вербицької, яка виросла у будинку багатих поміщиків, не залишить байдужим нікого. Кріпосна і сирота Катя виховувалася, як справжня аристократка. Але все ж вона невільниця. Всі події серіалу відбуваються у далекому 1856 році, відразу після закінчення війни. Це час дворянства і кріпацтва – багаті купують бідних і використовують їх як підданих у своїх великих особняках.

1 серія

У першій серії глядач знайомиться з головною героїнею – сиротою Катериною Вербицькою. Кріпосна Катя бачить, як пан зневажливо ставиться до неї. Однак дівчина не розуміє такого холодного ставлення, адже саме його сім’я забрала її в цей будинок ще дитиною. А пані, яка чекає сина з війни вже багато років, виховала її як рідну дочку. Яким щастям буде для матері побачити сина Гришу цілим і неушкодженим. Але як здивується Григорій, коли побачить чарівну Катю на кухні свого будинку.

2 серія

Син господарів Григорій починає домагатися кріпосної Катерини. Однак сама дівчина не наважується розповісти про все хрещеній. Як з цим впорається Катерина? У той же час у сім’ю вдови Косач повернувся з війни син Олексій. Відразу після повернення він потрапить на бал, де будуть всі вельможі. Прохання матері одружитися на пані Лідії Шефер син ігнорує, адже багато років закоханий у панночку Наталі Дорошенко. За збігом обставин пані Наталі допомагає репетирувати романс до балу Катя, акомпануючи на фортепіано.

3 серія

Повертаючись додому, Катерину від дощу врятує пан Олексій. Тоді кріпосна і закохується у нього. Однак всі мрії Кітті розвіє кухарка Павлина, стверджуючи, що неможливо вийти заміж за панича. У той же час Катя припала до душі і Ковалю Назару. Ну, а у будинку пані Лідії бал у самому розпалі, на якому Григорій Червінський полонив серце найнеприступнішої панночки Наталі. Тим часом Катю відпускають кататися верхи і вона знову зустрічається з Олексієм.

4 серія

Григорій Червінський починає проявляти занепокоєння стосовно своєї матері, якій батько постійно зраджує. А пан Олексій не знаходить собі місця, адже він боїться, що Катя більше не захоче з ним бачитися. Але все ж він упевнений, що ця дівчина – його доля, і зробить все, щоб знайти незнайомку. Але найголовніша інтрига 4 серії – це таємниця народження Каті. Чому багата пані забрала сироту у свій будинок?

5 серія

Пан Григорій починає втілювати свій підступний план і підбиратися до Каті. Олексій тим часом чекає кріпосну біля млина. Не побачивши свою кохану, він приїжджає додому, де його чекають мама і пані Лідія. Пані Шефер вже тривалий час страждає нерозділеним коханням до Олексія, а також постійно дає в борг гроші його сім’ї.

6 серія

У будинок Червінських приїжджає пан Олексій, в якого закохана кріпосна. Невже вони зустрінуться і Олексій дізнається всю правду про Катю? Але сама Катя має намір знову зустрітися з Олексієм і розповісти йому, що вона всього лише кріпосна. Але чи зможе закохана дівчина переступити через свій страх і у всьому зізнатися йому? Тим часом будинок Червінський відвідує пані Наталі Дорошенко. Вона не перестає мріяти про Григорія.

7 серія

Григорій намагається потрапити під добру волю батька. До яких махінацій він удасться? Катерина вкотре поспішає на зустріч до Олексія, але цього разу дівчина не хоче зізнаватися коханому в тому, що вона кріпосна, і знову не говорить своє ім’я. Коли Катя повертається додому, вона запитує у служниці Павлини, як можна стати вільною. У цей час їхню розмову підслуховує підступна і заздрісна кріпосна Галина.

8 серія

Григорій знову домагається Катерину і робить їй брудну пропозицію. Крім цього, пан радіє, що зміг реалізувати свій хитрий план і отримати згоду від сім’ї Наталі на їхнє весілля. Петро Іванович продовжує відвідувати свою протеже з театру, увагу якої хоче отримати. Катя знову наважується зізнатися Олексію, що вона кріпосна.

9 серія

Григорій дізнається, що Катю хоче викупити Олексій. Чи зможе він умовити маму і не дати Катерині свободу? Лідія також не хоче весілля двох. Вона знайомиться з Катею у будинку Наталі і принижує кріпосну, вказуючи на її місце.

10 серія

Олексій дізнається високу ціну за Катерину. Після образ Лідії Кітті почала турбуватися, що коханого перестануть поважати за шлюб із нею. Сам же Олексій почав шукати гроші для викупу і звернувся по допомогу до свого найкращого друга – пана Ніколя Дорошенка. Але чи буде така велика сума посильною навіть для багатого друга Косачів і чи погодиться він на таке?

11 серія

Григорій Червінський подався до Лідії Шефер, щоб поговорити про спільну для них проблему – кохання Каті та Олексія. Катя хвилюється, що на шляху до щасливого кохання у неї занадто багато перешкод. Але дівчина ще не знає, яку стратегію у цей момент пропонує пані Лідія Олексію Косачу. І чи погодиться він піти на те, що просить пані?

12 серія

У будинку Червінських прислуга розпускає плітки, що Косач поїхав до Києва і кинув Катю. Кріпосна не перестає турбуватися за долю свого коханого. Пан Червінський продовжує приходити у театр до актриси, до якої він вже тривалий час залицяється. Пан Григорій, не втрачаючи можливості, намагається задобрити свою матір і починає вмовляти її, щоб та не дозволяла батькові продавати Катерину.

13 серія

Пані Наталі, окрилена коханням до пана Григорія Червінського, готується до заміжжя… Ну, а Червінський-старший продовжує відвідувати театральну актрису, але цього разу дружина Петра почала активно висловлювати своє невдоволення. Як же відреагує Петро на зухвалість своєї завжди покірної дружини?

14 серія

Катя вже третій день страждає і не виходить з кімнати – дівчина не може прийняти той факт, що через пані Червінську вона стала сиротою. Пан Олексій не може знайти собі місця, не розуміючи причини відмови Червінських в його намірах викупити Катю і одружитися з нею. Григорій зустрівся зі своєю майбутньою дружиною, яка висловила своє невдоволення тим, що Косача хтось нахабно обмовив.

15 серія

Олексій розуміє, що Катерину йому не віддадуть. Ніколя ж наполегливо радить Олексію ще раз спробувати переговорити з Петром Червінським і все-таки викупити Катю за будь-яку суму. Ну, а в гості до пані Червінської прийшла подруга, яка бачила, як Петро Іванович загравав з театральною актрисою. Але як відреагує пані на таку новину? Адже раніше вона тільки здогадувалася про пригоди свого чоловіка, а тепер все місто розпускає плітки, що її чоловік зрадник…

16 серія

Олексій надумав бігти разом з Катею. Він вже повідомив наречену і підготував новий паспорт, який допоможе їм сховатися від усіх. Чи зможе Катя здійснити задумане і втекти від Червінського? Чи не запідозрить матір Олексія, що її син надумав щось недобре? Чи вдасться пану Косачу і кріпосній Катерині втекти в день весілля пана Григорія і пані Наталі?

17 серія

Мати Олексія побачила прощальний лист, який їй написав син перед своєю втечею. А в цей час Катя з Олексієм вже виїхали і попрощалися з минулим життям, яке не дозволяло їм бути разом. Григорій, дізнавшись про те, що Катерина втекла, озлобився ще більше і відразу помчав шукати втікачку.

18 серія

Катя і Олексій встигли повінчатися, але пан Григорій завадив їхньому щастю. А щоб зробити Каті ще болючіше, Григорій збрехав, що хрещена померла з її вини після звістки про втечу. Що ж тепер буде з кріпосною Катериною та її коханим Олексієм?

19 серія

Олексій Косач, перебуваючи у камері з Решетниковим, дізнався, що його «друг» – це Григорій Червінський. Переляканий Григорій намагається швидко знайти гроші, щоб витягнути шантажиста Решетникова з в’язниці. Григорій розуміє, що дістати таку суму йому не під силу. Як же пан викрутиться цього разу з такої складної ситуації? І що дізнається сам Олексій від свого сусіда по камері? Ну, а пані Косач написала лист Каті з проханням забути коханого і тим самим врятувати його від каторги.

20 серія

Олексій прийде у будинок Червінських, але не для того, щоб просити вибачення. Косач, дізнавшись, що в будинку Червінських побили кріпосну, відразу почав звинувачувати Григорія в безчесті. Щоб його слова не були порожніми, він згадав, що всі поранення Червінського отримані не в бою, а його нагороди – фальш. Почувши таке, Григорій звинуватив Олексія в наклепі. Косач не злякався, а наполіг на своєму і викликав суперника на дуель.

21 серія

Григорій Червінський у бійці з Олексієм Косачем застрелив його. Найкраща ідея, яка прийшла Григорію в голову, – видати вбивство за самогубство. Тепер Олексій мертвий, а Григорій подався в ігровій будинок, щоб забезпечити собі алібі. Ось тільки Григорій не знає, що у його злочина є свідок.

22 серія

Катя ще не знає про смерть коханого, але не може перестати марити і мучитися кошмарами. Служниця Галя розповіла Каті, що її Олексія вбили. Що ж тепер буде з бідною кріпосною Катериною, яка більше ніколи не побачить свого коханого? І як вона переживе цю страшну втрату? І що чекає пані Лідію Шефер після звістки про смерть Олексія, в якого вона так сильно була закохана?

23 серія

Петро Червінський всього за два місяці після смерті дружини привів у будинок нову дружину. Але про це поки не знає його син Григорій, який поїхав у Париж і скоро повинен повернутися додому. Якою ж буде його реакція, коли він побачить у власному будинку жінку, через яку померла його мати? У будинку Косачів триває траур за загиблим Олексієм, якого всі досі вважають самогубцем.

24 серія

Лідія Шефер, яка довго горювала за Олексієм, швидко пожвавилася, прочитавши у газеті оголошення про продаж Каті. Вона тут же помчала на аукціон, щоб самій викупити кріпосну, яку так кохав Олексій. На думку Лідії, пан помер саме через Катю. Як же складеться важка доля Кітті?

25 серія

Другий сезон почався з нового життя Катерини Вербицької в будинку Лідії Шефер. Муки, страждання і знущання увірвалися в життя кріпосної з моменту смерті Олексія Косача. Всю ніч Катя провела в кайданах. На ранок Шефер наказала побити кріпосну батогом біля стовпа. А після відправила в поле працювати.

26 серія

Ранок у маєтку Червінських почався з того, що Наталі знепритомніла. Після приїзду лікаря виявилося, що панночка вагітна. Григорію Червінському дістався капітал. Маєток залишився в розпорядженні молодих. Петро Іванович рішуче залишив садибу і поїхав до Парижа. А Софія Косач прибула на звану вечерю до Лідії Шефер. Але що сталося потім, здивувало мати Олексія до болю: поміщиця запропонувала їм покарати Катю. На що Софія зажадала припинити знущання! Відтепер обидві дами — найлютіші вороги.

27 серія

Лідія Шефер від нещасливого кохання веліла художнику намалювати портрет Олексія. І потроху почала божеволіти, укладаючи полотно в ліжко. Ніколя приїхав у будинок до Лідії Шефер, де передав борг і попросив продати йому Катерину Вербицьку за ціну удвічі більшу. Але поміщиця тільки розлютилася і веліла кріпосну побити, не шкодуючи різки. А самій Каті Ніколя порекомендував написати спільну скаргу предводителю дворянства від всіх кріпаків. Наприкінці дня Катя наважилася запропонувати іншим кріпакам написати благання про допомогу. Кожен дав добро поставити свій «хрестик».

28 серія

Поміщиця Лідія Шефер дізналася про скаргу кріпосних і розлючена кинулася в маєток. Але на зворотному шляху вирішила відвідати могилу Олексія Косача, де застала кріпосну Катю. Почувши, що дівчина хоче побути поруч зі своїм Альошею, поміщиця наказала закопати кріпосну живцем поруч з могилою Косача. Ілько розповів усім, що Захар за наказом Шефер закопав Катю. Люди в гніві кинулися спалювати маєток Лідії. Батько Каті в люті зарубав купчиху сокирою. Але сам, на жаль, не зміг вижити.

29 серія

Гайдамаки на покинутому млині знайшли живу Катю. Ніхто не вірив своїм очам, але кріпосна розповіла, що її врятував Захар. Щойно пані поїхала, він кинувся її відкопувати. Тим часом жандарми прибули на млин. Кріпосній дивом вдалося сховатися на гнилих дошках.

30 серія

Григорій Червінський кинувся на пошуки Кітті. Залишивши дружину Наталі в страху саму, пан відправився в поле до могили Кочаса. Ніхто навіть не здогадується, що дівчина жива. Однак комусь Катя вірить сповна і готова просити про допомогу. На могилі Григорій побачив кріпосну живою. Але дівчина зірвалася втікати. А пан, щоб переконатися, що йому не ввижається, — розкопав могилу.На ранок Катя дійшла до Ніжина, маєтку Дорошенка, де її зустрів Ніколя. Дівчина просила допомоги, адже не знала, що їй робити далі, — вона втікачка. Ніколя пообіцяв Каті відправити її до Києва на роботу гувернанткою за рекомендаційним листом.

31 серія

Катерина стала на шлях нового життя. Дівчина дісталася до Києва, де розраховувала потрапити до будинку милосердних людей. Однак доля повернулася інакше. Катя знепритомніла прямо на площі. Тут її побачила Василинка. От тільки виявилося, що дівчина живе і заробляє у борделі, куди і забрала кріпосну. У Червінці стає моторошно. Панічний страх бути вбитою, як і Лідія Шефер, зводить поміщицю Наталі з розуму. Червінська вигнала Орисю за те, що та захотіла завити локони і взялася гріти щипці.

32 серія

Прокинувшись, кріпосна була в будинку утіх. У Ніжині Григорій прибув до жандармів, щоб просити взятися за пошуки утікачки Кітті. Микола Дорошенко завітав до міської в’язниці, щоб вийти хоч на якийсь слід вбивці Олексія Косача. Увечері в будинку утіх Катерина сіла грати на фортепіано. Тут її і помітив Жадан: «Я її знаю».

33 серія

Катерина в Києві розуміє, що зобов’язана або виплатити борг, або приступити до роботи у борделі. У Червінці Григорій все частіше вживає наркотичні речовини і марить. А ось Наталі у розпачі просить допомоги лише у Господа. Андрій Жадан дізнався у мадам Макарової, як Катя опинилася у публічному домі. З’ясувалося, що власниця готує кріпосну до видачі клієнту недоторканою. Однак чоловік зазначив, що цього не допустить. А поки мадам Макарова поїхала, в будинок пробрався клієнт, з яким напередодні провела ніч Василинка. Тоді дівчина рятувала Катерину від його домагань. Почувши крик з кімнати, Катя кинулася нагору. І вже там застала дівчину зарізаною.

34 серія

Григорій Петрович знову почав марити від впливу опіатів. Пан бачив убитого Олексія Косача, який душив його. Андрій Андрійович Жадан прибув до мадам Макарової. Чоловік дізнався про смерть Василинки і загрозу Каті. Тому пообіцяв взяти на себе вирішення проблем, щоб убезпечити і дівчат, і власницю будинку розпусти.

35 серія

Мадам Макарова привела швачку знімати мірки з Кітті. Клієнт велів нарядити дівчину в певне вбрання, яке необхідно було пошити за три дні. Кріпосна слізно благала власницю борделя не губити її. На ранок Григорій Червінський прокинувся з нестачею дози опію. Розгніваний чоловік, дізнавшись, що Наталі спалила трубку, в люті вдарив дружину. Та почала тікати, а врешті впала на сходах і знепритомніла.

36 серія

Мадам Макарова дізналася, що Катя захотіла втекти з борделя. Це явно не сподобалося власниці, тому вона наказала встановити жорсткий контроль над дівчиною. У будинку Червінських Наталі не встає з ліжка. Увечері в бордель прибув клієнт до Кітті. Напередодні чоловік надіслав порцелянову ляльку з понівеченим обличчям. У листі, який додавався, він написав, що дівчина повинна з нею грати. Андрій Андрійович Жадан випадково опинився поруч з кімнатою Каті. Чоловік почув, як дівчина кричить про допомогу.

37 серія

У житті головної героїні Катерини з’явився Андрій Жадан, який врятував дівчину від клієнта. Тим часом в Червінці Наталі важко переносить наслідки падіння зі сходів. А Галя усіма силами намагається повернути Панаса з рекрутів. Андрій Жадан пообіцяв Катерині забрати її з борделя. Тому вирушив до мадам Макарової на розмову. Клієнту віддав 3000 рублів, а власницю попросив повернути речі Кітті. Ніколя взявся всерйоз за пошуки офіцера, який міг бути свідком присвоєння чужих орденів Григорієм Червінським. В ігровому будинку Дорошенко-молодший побачив годинник свого зятя в одного чоловіка.

38 серія

Настала осінь, і життя головної героїні почало налагоджуватись. Катерина Вербицька оселилася в будинку віце-губернатора. У Ніжині в жандармерії Григорій Петрович продовжує вимагати знайти Вербицьку. Ніколя продовжив пошуки Решетникова Єгора, який був свідком військового злочину Григорія Червінського.

39 серія

Григорій Червінський прибув до Києва по Катю. У будинку Дорошенків Наталі заявила, що має намір піти у монастир, адже тільки там зможе вгамувати свій біль. А в маєтку віце-губернатора Катя зустрічає хрещеного свого вихованця – маленького Володимира. Але яким подивом стала для Кітті зустріч з Андрієм Андрійовичем Жаданом. А віце-губернаторка розповіла про свої почуття до Миколи Дорошенка.

40 серія

Пан Жадан велів Каті залишити будинок віце-губернатора. Чоловік думає, що дівчина була готова продати свою невинність. Однак розгнівана Катя веліла Андрію Андрійовичу краще пізнати, як вона опинилася раніше в публічному домі. Дізнавшись про нареченого Каті, Жадан згадав, де бачив дівчину. Олена Олександрівна розповіла Каті, як Жадан викупив себе з кріпаків. Завдяки своєму важкої праці, чоловік зміг стати вільним. І відтепер допомагає кожному, хто потребує. Увечері в маєтку віце-губернатора відбувся бал.

41 серія

Григорій Червінський опинився у Києві на балу в будинку віце-губернатора. Тут він і побачив кріпосну Катю. Однак і Олена Олександрівна, і Ніколя запевняли чоловіка, що йому здалося. Дівчина в поспіху збирала валізу, щоб втекти від рук Червінського. Але до неї на допомогу прийшов Ніколя. По допомогу Дорошенко звернувся до свого близького друга — Андрія Жадана. Він і забрав дівчину до себе у будинок.

42 серія

В доме у Андрея Жадана Катя пережидает период опасности быть пойманной Григорием Червинским. Чувства мужчины берут верх, и он осмеливается поцеловать беглую крепостную. Николя узнал всю правду о ранении Григория. Оставалось дело за малым — принести показания в суд. К вечеру выяснилось, что свидетель, который должен был поставить свою подпись под показаниями, — умер. Андрей Жадан решил показать Кате Киев и любимые места. Двое прибыли в больницу, которую открывает мужчина.

43 серія

Життя у Києві виявилося куди складнішим, ніж могла собі уявити бігла кріпосна. Наважившись на нові почуття, дівчина знову відчуває удар долі. У Червінці відбуваються також немислимі речі, з якими сам пан не в силах впоратися. На відкритті лікарні відбувся аукціон. Продавали щітку для чистки одягу, яку зібрав Лук’ян. А на аукціоні Лук’яна збирали 500 рублів для свободи. Не вистачало 120 рублів, тому Андрій Андрійович зі своєї доброї волі наважився купити окуляри Лук’яна за ці гроші.

«Я хочу бути поруч з вами, куди б ви не поїхали. Я кохаю вас», — освідчився Андрій Каті.

А після в будинок увірвався батько Ольги Родзевич. Розгніваний чоловік кричав на Жадана, що той присоромив їхнь сім’ю. І тепер це ганьба на роді Родзевичів.

44 серія

Історія кохання Андрія Жадана і Катерини Вербицької швидко закінчилася, коли чоловік був змушений зробити пропозицію Ользі Родзевич. Серце Каті знову переживає біль. Рішення їхати до Варшави дівчина приймає негайно і збирає валізу. Ніколя також повернувся до рідного дому. Тепер він готовий розповісти батькові, що йому вдалося дізнатися про злочини Григорія. У маєтку Червінського Наталі зустрілася з Лукою. Але про злі помисли чоловіка так і не здогадалася. Андрій Андрійович повернувся додому, де зустрівся з Катериною. Дівчина повідомила, що поїде через кілька годин. А також передала листа.

45 серія

Андрій Андрійович дізнався, що вкрали Катю. Тому негайно залишив вечір заручин. Після світського заходу Дмитру Володимировичу стало погано із серцем. Олена Олександрівна дізналася, що її чоловік помирає. Андрій Андрійович посеред ночі кинувся на пошуки Катерини. На світанку Катю привели до Луки Митрофановича: «Цей зв’язок треба розірвати. Бо не буде спокою ні тобі, ні йому».

46 серія

Григорій Червінський нарешті отримав Катерину. Однак дівчині загрожує серйозна небезпека. Лука продовжує вводити поміщика в оману, щоб отримати маєток. Андрій Жадан кинувся у Червінку, щоб врятувати кохану. Григорій зовсім збожеволів. Луці чоловік повідомив, що йому не буде спокою, поки жива Катерина. А після він готовий віддати їм всі гроші і навіть маєток. Вночі Катерину вивезли Лука Митрофанович і його люди. Що вони збираються зробити з дівчиною? Чи вдасться Каті врятуватися?

47 серія

Катю відвезли на занедбаний млин, щоб принести у жертву. Однак дівчина прекрасно розуміє, що ніякого вірування у демона в ній немає. Головною метою для Луки є отримати маєток Червінського. Лука взявся за ніж, щоб вбити кріпосну. До цього часу на старий млин приїхав Жадан. Утікаючи по тонкій кризі, Катя впала у ставок. Але пораненому Андрію дивом вдалося врятувати дівчину.

Лікарю вдалося дістати кулю з ноги Григорія Червінського.

«Я воєнний лікар. Відрізнити англійську кулю від нашої мені не складно», — зазначив хірург.

Це означало лише одне: пан Червінський зробив самостріл.

48 серія

На збори прибув доктор Пономаренко, який продемонстрував кулю, витягнуту з ноги Червінського-молодшого. А нагороди Григорій запозичив у нещасного, який лежав на сусідньому ліжку в госпіталі. А потім свої свідчення дав єдиний свідок вбивства Олексія Косача. У себе в кабінеті Григорій Петрович наклав на себе руки, пустивши кулю в голову. Наталі Дорошенко не змогла впоратися з нещастям і горе-звістками. Дівчина відправилася до монастиря, де отримала нове ім’я сестри — Григорія. Олексія Косача перепоховали і відспівали, як набожного. Адже доведено, що чоловік не самогубець. Жадан викупив маєток Червінського. Однак принципу не купувати людей не змінив. Всім кріпакам Андрій Андрійович дав волю. А у Каті попросив руки і серця. Під час весілля у святиню увірвався невідомий і встромив ножа Андрію Жадану в серце. Чоловік впав в тендітні руки своєї дружини — Катерини Жадан.

49 серія

Відразу після нападу в церкві Жадана доправляють до лікарні, він при смерті. Катя від нього не відходить. Андрієвим друзям не вдається спіймати вбивцю. Поки Жадан із дружиною відсутні, Червінку захоплює колишній власник Петро Червінський. З Якова всі глузують і вихваляються, що тепер він не має над ними влади, але сильно лякаються того, що повертається Червінський. Розгніваний пан не пускає Катю на поріг її ж будинку, а потім намагається зганьбити і повернути, як кріпачку.

50 серія

Богдан Юрійович викрадає ножа, яким зарізали Жадана. Андрій на межі смерті ― у нього починається гарячка. Катя від нього не відходить. Червінський намагається маніпулювати жандармерією, щоб повернути маєток. Несподівано за неї заступається невідомий дворянин Стефан Яблоневський. Юристи Ніжина намагаються довести, що Катя все ще належить Червінському, але зазнають фіаско ― вона підтверджує свою свободу та свої права на Червінку. Яблоневський допомагає повернутися додому і прогнати Червінського. Жадан приходить до тями, але ввечері на нього знову скоюють замах. Богдан, котрий чергує в його палаті, встигає вистрілити, але нападник тікає.

Серія 51

Задля безпеки Жадан переїжджає до Червінки. Там він знайомиться зі Стефаном, приймає його підозріло і просить Богдана дізнатися про Яблоневського. Також Андрій упізнає ніж, яким намагалися його вбити: це подарунок Віри, його першого кохання. Молодята влаштовують вечерю на честь весілля. Стефан дарує Жадану дуельні пістолети, а Каті ― дорогі сережки. Олександр Дорошенко переживає за Наталі: її віра стає фанатичною. З іншого боку, настоятелька перед смертю хоче зробити її своєю наступницею. Яків, що спивається, викрадає доньку Галини, щоб продати бездітній парі.

Серія 52

Богдан знаходить у речах Яблоневського любовні листи від такої собі В. Жадан просить його дізнатися про минуле князя, а сам вирушає до Києва з Катею. Однак за ними прямує і Стефан. Панас знаходить Наталку. Яків, намагаючись утекти від жандармів, гине в болоті. Ольга відкриває першу парфумерну мануфактуру, готуючись змагатися з європейськими виробниками. Петро починає зраджувати Ларисі. А Стефан пропонує Червінському союз проти Жадана. Петро погоджується і теж їде до Києва.

Серія 53

Жадан з Катею таємно відбувають у весільну подорож, і Стефан втрачає їх з поля зору. Зустрічаються вони через п’ять місяців на балу в Рогніди Безус, де Катя публічно підтримує Ольгу Родзевич, якій через минулі скандали відмовлено в участі в аукціоні, і віддає два танці поспіль Стефану, чим викликає обурення товариства і ревнощі Жадана. Петро, ​​тим часом, за вказівкою Стефана відносить до газети життєпис Катерини ― з брехнею і пікантними подробицями. Богдан з’ясовує, що головний ворог Жадана, чоловік Віри, мертвий. Відповідно, напади на Андрія організовано кимось іншим. Петро зраджує Ларисі з нянею Лева.

Серія 54

Жадан ревнує Катю, у них перша велика сварка. Павлина знову спілкується з Карпом, але в них усе не ладнається. Жадан просить лікаря Верховинця навчати Катю медицини. Та завойовує його симпатію, асистує під час пологів кріпачки, дізнається, що дівчина залишить дитину в сиротинці, і вирішує організувати аукціон для допомоги дітям-сиротам. Лариса стикається з Кузинським, він пропонує їй роль у новій постановці. Петро грубо відмовляє замість Лариси, але Кузинський таки надсилає їй матеріал. В Орисі починаються пологи, лікар Верховинець зайнятий операціями, і Катя приймає її дочку Зоряну сама. Напередодні благодійного аукціону виходить скандальна стаття про Катерину з подачі Стефана та Петра.

Серія 55

Ярина радить скасувати аукціон: після статті на нього ніхто не прийде. Катя все одно його проводить і на аукціоні розповідає правду, підтримує опальну Ольгу і підриває авторитет Рогніди. Жадан на захід не приходить ― він зайнятий переговорами з Червінським про Катю та Червінку. Лариса дізнається, що Петро їй зраджує. Рогніда вимагає від Безуса відмовити Жадану та Каті від дому, але він не погоджується. Мама просить Ольгу облишити мануфактуру і повернутися додому. Орися пропонує Каті стати хрещеною Зоряни. А в неї самої з’являються симптоми післяпологової лихоманки. Стефан уперше сумнівається в бажанні помститися Жадану через Катерину.

Серія 56

Орися помирає. Назар звинувачує Катю в її смерті і йде з дому Жаданів. Олена їде до Києва на поминальний вечір по Коренєву, а Наталі вимагає від батька передати матусин спадок церкві. Через скандальну статтю Крістер і Бухтєєв відмовляються вести справи з Жаданом. Жадан продає Червінку колишньому власникові за спиною Каті. Лариса звільняє няню сина, отримує роль у новій постановці та звинувачує чоловіка в зраді, після чого залишається без сина та дому… Жадан дізнається, хто такий Стефан, а Яблоневський освідчується Каті в коханні та просить тікати з ним.

Серія 57

Стефану з допомогою Черкеса вдається врятуватися від кулі Жадана. Катя дізнається від Андрія його версію смерті Віри. Стефан відмовляється вбивати Катю. Наталі стає настоятелькою монастиря. Вона не ладнає і з Ніколя, який приїжджає провідати сестру. Павлина йде на пошуки Назара, Карпо супроводжує її і починає залицятися. Катерина зустрічає молодого Скліфосовського, котрий проводить першу ампутацію як лікар. П’яний Назар приводить до будинку Ольги грабіжників, і ті намагаються зґвалтувати дівчину. Заради ролі Задунайський спокушає Ларису. А Богдан знаходить Стефана: у бійці гине Черкес.

Серія 58

Стефан рятується. Назар рятує Ольгу від грабіжників. Вона здогадується, що виною цьому сам Назар: вони сваряться. Безус вигадує, як упіймати Стефана. Лікар Верховинець і Жадан доводять Назарові, що Катя не винувата у смерті Орисі. Він повертається додому, а Катя ― до служби в лікарні. Лариса кидає театр заради сина, але Червінський не пускає її додому. Микола та Олена таємно вінчаються. Ольга наймає охоронця: за збігом це Стефан. Він просить йому допомогти. Катя хрестить Зоряну. Карпо знайомить Павлину з дітьми: знайомство закінчується конфліктом. Стефан розповідає Ользі правду про Жадана. Ольга допомагає йому зустрітися з Катею: вона має знати правду про чоловіка.

Серія 59

Стефан доводить Каті, що кохав Віру, а в її смерті винен Жадан ― про це свідчить записка купця їй. Катя намагається перевірити слова Стефана у чоловіка, але безуспішно. У процесі пошуку доказів вона виявляє зв’язок Жадана з борделем Макарової, а також, що є дагеротип Віриного вбивці. Жадан дізнається, що Катя розпитувала Настю, і наказує позбутися її. За допомогою Галі Лариса таємно бачиться з сином. Після порад Ольги Катя знаходить книгу обліку Жадана в його конторі.

Серія 60

Катя не може розібратися з обліковою книгою і показує її Ользі. Жадан починає щось підозрювати. Невістки намагаються засватати Карпа, але він готує подарунки Павлині. Ольга зі Стефаном дізнаються, що Жадан працював на бандита Громика перед тим, як розбагатів. Стефан наймається викидайлом до борделю Макарової. Ніколя оголошує товариству про вінчання з Оленою. Богдан виявляє зникнення облікової книги, і вони з Жаданом розуміють, що то Катя. Павлина приходить миритися з Карпом. Катя зізнається чоловікові, що їй відомо про його джерело доходів, і погрожує розповісти всім. Жадан з допомогою тітоньки ув’язнює Катю у відділенні для душевнохворих.

