Гороскоп на 11 листопада 2021 року підкаже, кому загрожують сварки з коханими та хвороби, а хто може стати щасливцем дня. Читайте гороскоп на 11 листопада від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп‌ ‌на‌ ‌тиждень‌ ‌з ‌8 ‌по‌ ‌14 листопада ‌2021‌ року

День сюрпризів та зіпсованих планів. У Овнів може статися непорозуміння в сім’ї та провал проєкту на роботі.

У Тельців можуть кардинально змінитися плани на день чи тиждень і вдома, і на роботі. Необхідно запастися терпінням і стресостійкістю.

Близнюкам на роботі можуть зробити пропозицію, від якої важко відмовитися. Необхідно зважувати всі аспекти і не поспішати з ухваленням рішення.

У четвер Раки можуть зустріти кохання всього свого життя. Варто бути сміливими і не боятися показати свою прихильність.

Харизма Левів у четвер може допомогти вирішити конфлікти на роботі. Перебування в центрі уваги не тільки надасть вам упевненості, а й збільшить шанс на кар’єрне просування.

У Дів можлива неочікувана велика фінансова операція. Варто бути обережними з критикою близьких ― може початися конфлікт.

Вас очікує невдалий робочий день. Необхідно зосередитися на завданнях і не встрявати в конфлікти.

На Скорпіонів чекає нервовий день, протягом якого доведеться виправляти помилки і закривати старі проблеми. Необхідно зберігати спокій ― тоді є шанс на вдале закінчення справ.

Стрільцям треба звернути увагу на здоров’я і нервове перенапруження. Не варто працювати понаднормово ― є ризик захворіти.

Козероги у четвер можуть отримати нову бізнес-можливість. Проте варто оцінити всі ризики ― це не найкращий день для ухвалення поспішних рішень щодо зміни роботи.

Водоліїв увечері чекатиме приємна новина. Рідні захочуть побалувати вас, оцініть їхні зусилля гідно.

У Риб можливі непорозуміння з другою половинкою. Не варто сваритися і розривати стосунки ― через напругу і втому ви можете перебільшити проблему, на яку звернули увагу.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.