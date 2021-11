У 2021 році на піку популярності залишатиметься природність. Це стосується геть усього, зокрема й макіяжу. Тому, якщо ви перебуваєте в пошуку актуальних технік, кольорів і трендів, то можете зітхнути з полегшенням. Їх набагато менше, ніж ви собі уявляєте. У 2021 році головне зберігати лінію своєї природної краси. Тренди денного макіяжу 2021 року — дивіться у фото.

Макіяж цього року може бути абсолютно непомітним. Це допоможе вам набрати кілька балів, щоб стати переможницею в рейтингу «Найстильніша». Однак якщо хочете розставити акценти, то не бійтеся приділяти увагу бровам. Брови можуть бути зачесані вгору і акуратно підстрижені. Що натуральніші будуть густота і ширина брови, то краще. Час «ниточок» залишився в далекому минулому.

Не бійтеся ластовиння! Це справжнє зіркове небо на вашому обличчі. Забудьте про щільні тональні засоби, які маскують кожну нерівність тону шкіри. Переконайтеся, що це може бути красиво. За бажанням можете підкреслювати щоки рум’янцем.

Губи завжди можна зробити головним акцентом образу. Натуральність не означає попрощатися з помадами. Навіть з червоними або соковитими ягідними губами можна зберегти лінію природності і неперевантаженості образу. В такому разі подбайте про те, щоб ваші очі були з абсолютно нейтральними тонами.

Стрілки допомагають зробити очі набагато виразнішими. Тому відмовитися від них не варто, та й не потрібно. Мода на товсту лінію до скронь у стилі Емі Вайнхаус покинула топові позиції, а на зміну прийшла витончена або й зовсім розтушована стрілка.

Тіні — головний елемент косметики в 2021 році. Вони здатні обіграти вашу зовнішність і надати погляду сяйва. Тому вибирайте теплі й натуральні відтінки з вмістом глітеру або дрібного шимеру.

