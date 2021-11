Брови 2021: модні тенденції

Брови — один з ключових елементів модного образу кожної жінки і дівчини. За останні 20 років поняття «модні брови» істотно змінилося: тонкі, широкі, ниточками… Здається, ми вже перепробували все! А які брови будуть на піку популярності в новому 2021 році? Читайте в нашому матеріалі найактуальнішу інформацію про модні тенденції в дизайні брів у 2021 році.

Мильні брови — одна з наймодніших укладок, завдяки якій можна досягти ефекту groomed brows, або «брови скаус». Ваші брови здаватимуться більш об’ємними і густими. А густота в новому сезоні продовжує залишатися на піку популярності. Щоб домогтися запаморочливого ефекту, потрібно натерти милом змочену у воді круглу щіточку, а потім розчесати нею брови. Мило обволікає волосинки, додаючи їм об’єму, і водночас фіксує форму.

Глянець знову в моді. І це стосується не тільки макіяжу губ, а й брів. У сезоні 2021 актуальні брови, акуратно вкладені густим шаром прозорого фіксуючого гелю. Щоправда, з цією технікою треба бути дуже обережним, щоб не переборщити.

Густота і легка недбалість брів — те, до чого сьогодні прагнуть модниці всього світу. Однак якщо вас природа обділила і вам залишається тільки мріяти про брови, як у Кари Делевінь, не впадайте у відчай. Один з надійних способів візуально розширити брови — укласти їх круглою щіточкою так, щоб волосинки були спрямовані вгору. Так вам вдасться додати кілька міліметрів ширини.

На цей тренд, на відміну від перерахованих вище, готова піти далеко не кожна дівчина. Однак протягом кількох сезонів найсміливіші модниці безстрашно знебарвлюють свої брови. Наважуючись на такий експеримент, пам’ятайте, що знебарвлення личитиме дівчатам зі світлою шкірою і волоссям.

Усі ми знаємо про золоте правило, згідно з яким брови можуть бути на 1―2 тони світлішими або темнішими за волосся. Однак протягом кількох сезонів спостерігаємо за тими, хто старанно порушує правила: так, на вулицях великих міст часто можна побачити світлошкірих блондинок з чорними, як смола, бровами. Та на самому контрасті далеко не заїдеш. Тому в сезоні 2021 в моду повертається м’яке тонування. Не соромтеся використовувати тіні для брів. Для світло-русявих дівчат — світлі тони, для палких брюнеток — темніші. А все для того, щоб надати їм більш доглянутого вигляду.

Однак незважаючи на всі ультрамодні тенденції, природність як і раніше в моді. Прості, непрофарбовані брови, трохи зачесані щіткою і закріплені прозорим гелем, допоможуть підкреслити красу.

Щодо форми, то в сезоні 2021 на піку популярності будуть брови середньої ширини, прямої форми або з природним вигином.

