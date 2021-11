У середу, 10 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 13 і 14 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Чи вдасться Каті втекти з нової клітки? Що буде в 13 і 14 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Стефан та Ольга рятують Катю з лікарні для душевнохворих, а Жадан кидається з однієї крайності до іншої, щоб повернути кохану.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 13 і 14 серіях від 10.11.2021

Андрій доглядає Катю в лікарні, намагається вимолити прощення. Вона не хоче ні прощати його, ні залишатися з ним, а він не хоче її відпускати. Жадан приставляє до Каті доктора Верховинця, шантажуючи його сином, а Назара просить охороняти вхід до її палати.

Як Ольга і Стефан знайдуть Катю?

Поміщик Луценко привозить до монастиря Наталі падчерку Ксенію, стверджуючи, що в неї вселився демон. Невже Наталі піде второваним шляхом церковників?

Стефан переконується, що сумочка з дагеротипом Віриного вбивці все ще в Оксани. Жадан наважується терміново продати борделі, щоб Катя йому вибачила.

Стефану вдається проникнути в палату, щоб звільнити Катю, але варта не спить. Чи вдасться план Ольги і Стефана?

Богдан натякає Оксані на майбутні зміни. Оксана стежить за Настею для нього.

Карпа везуть у Васильків до Надії на гостину. Павлині діти кажуть, що він поїхав свататися. Чим обернеться план невісток Мальованого?

Несподівано Безус просить Жадана віддати йому салон мадам Макарової, але бандерша проти. Як купець вирішить цей спір?

Назар вистежує Катю, але зненацька в нього розплющуються очі на Жадана.

Повія Марічка закохується у Стефана. Катерина просить притулку в обителі Наталі, але чи впустить її колишня подруга після останніх змін?

Дивіться нові 13 і 14 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

