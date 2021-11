9 листопада на СТБ вийшли 11 і 12 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Катя намагається виправдати Андрія, проте дізнається, що чоловік їй брехав. Стефан та Ольга вгризаються у злочинну імперію Жадана. Андрій помиляється і робить вчинок, про який пожалкує. Про що 11 і 12 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

Катя на прохання Ольги поговорила зі Стефаном, і чоловік розкрив своє минуле. Вона почала перевіряти правдивість його слів і знайшла облікову книгу Жадана. Виявляється, він успадкував злочинну імперію і майже торгує людьми. Коли він збирався сказати про це коханій?

Стефан нарешті розкриває всю правду про своє життя у вигнанні, як він отримав титул від князя Яблоневського, яким було його життя в Польщі та що привело його до помсти Жадану. Виявляється, усе було не так, як казав Андрій. Стефан показав листи, з яких зрозуміло, що Віра кохала його, а в бордель пішла після того, як їй Жадан запропонував «вирішити питання». Потім Стефана підставили і засудили до вигнання.

Катя шукає листи або записки Жадана в його конторі, проте за порадою Ольги знаходить книгу обліку. Сама Катя не може її розшифрувати, до того ж привертає до себе увагу стурбованого Жадана.

Стефан влаштовується помічником та охоронцем у бордель, де жила Катя, ― із ним пов’язаний Жадан, і там відбулося вбивство. Катя розпитує давню знайому Настю про вбивство, про це дізнається коханка Богдана і все йому розповідає. Богдан і Жадан вирішують позбутися Насті ― її підставляють і виганяють з житла та роботи при Лаврі.

Стефан згадує, як помер старий князь, якого він урятував і який прийняв його як сина. Той до останнього вмовляв не мститися Жадану. Тим часом Ольга розпитує в порту і дізнається від колишнього начальника Жадана, що той хлопцем пішов у команду головного бандита Києва і після цього дуже швидко розбагатів. Уже через рік газети рясніли повідомленнями про те, скільки жертвує Жадан на благодійність і як допомагає кріпакам.

Стефану вдається дізнатися, що Богдан Хорунжий збирає гроші з майже всіх борделів Києва ― вони належать Жадану.

Тим часом діти Карпа влаштовують батькові гостину з потенційною нареченою під виглядом сімейної вечері. Карпо ігнорує їхні спроби, а натомість знаходить найдорожчі солодощі та дарує Павлині разом із м’ясорубкою ― новим винаходом. Спочатку жінка на нього дметься, проте все ж прощає, приходить до лавки і кличе наступного дня на кухню. Чи вдало складуться стосунки Павлини і Карпа далі?

Олена скликає гостей на вечір пам’яті чоловіка. Коли всі прибули, вони з Ніколя оголошують про своє одруження, яке благословив ще Коренєв. Від незручних розпитувань і косих поглядів Олена рятується завдяки Каті ― та привертає увагу до себе, щоб насмішки Рогніди посипалися на неї. Рогніда на вечорі сама ― чоловік після першої непокори остаточно пішов у запій та загул по борделях Жадана, тому відсипається днями.

Назар жаліється, що в цеху йому не дають великих замовлень, бо він ще недовго там. Тоді Жадан просить його зробити ґрати для нового крила лікарні ― для душевнохворих.

Катя дізнається правду про Жадана, йде з книгою обліку до нього і звинувачує у брехні. Вона обіцяє усім розповісти, що Андрій насправді торгує дівчатами у борделях Києва. Переляканий чоловік намагається її зупинити, але вривається його тітонька, яка присипляє Катю. Її відправляють у нове крило лікарні, де садять під замок.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу по дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими викликами долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.