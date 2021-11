Як подолати самотність: поради від Анни Арджеванідзе

Час від часу кожен із нас відчуває складне почуття самотності. Більшості з нас вдається з ним впоратися без особливих проблем, але все ж бувають періоди, коли воно тримається несподівано довго. Поради від фіналістки проєкту «Битва екстрасенсів»-20 Анни Арджеванідзе можуть стати для вас справжнім порятунком. Читайте про те, як подолати самотність, далі в матеріалі.

Більше на тему: Машина часу та загадкова смерть: чим запам’ятався 7 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.