Як подолати самотність: поради від Анни Арджеванідзе

Час від часу кожен із нас відчуває складне почуття самотності. Більшості з нас вдається з ним впоратися без особливих проблем, але все ж бувають періоди, коли воно тримається несподівано довго. Поради від фіналістки проєкту «Битва екстрасенсів»-20 Анни Арджеванідзе можуть стати для вас справжнім порятунком. Читайте про те, як подолати самотність, далі в матеріалі.

Як подолати самотність:

Визнайте, що самотність є знаком того, що щось потрібно змінити в своєму житті і зрозуміти, як самотність впливає на вас — як фізично, так і психічно.

Створіть або відновіть зв’язок з друзями і сім’єю чи зав’яжіть нові взаємини з людьми, у яких подібні до ваших інтереси і цінності.

Частіше виходьте у світ. Вам можуть допомогти регулярні екскурсії, прогулянки, фізичні вправи, відвідування друзів, магазинів або просто перебування в громадських місцях.

Волонтерство (допомога іншим) – це чудовий спосіб допомогти собі. Допомагаючи іншим людям, ви почуватиметеся більш значущим і потрібним суспільству.

Допомога тваринам. Домашні тварини – це прекрасні компаньйони, які можуть забезпечити комфорт і підтримку під час стресу, погіршення здоров’я або ізоляції. Дослідження показали, що серед людей з низьким рівнем людської підтримки ті, хто спілкується з тваринами, рідше відчувають самотність і депресію.

Якщо немає можливості утримувати тварин, заведіть рослини – це теж прекрасні компаньйони, яким необхідна ваша турбота.

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