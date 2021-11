Гороскоп на 10 листопада 2021 року підкаже, на кого чекає успіх у справах, а хто може стати жертвою шахраїв. Читайте гороскоп на 10 листопада від екстрасенсів СТБ.

У середу буде надто багато інформації. Не варто відволікатися на непотрібні заняття. Можливі образи на близьких.

У середу Тельцям варто бути обережними на роботі та під час поїздок ― висока небезпека ДТП і травм.

Близнюки можуть мати проблеми з документами. Проте ймовірний і несподіваний успіх на роботі, якщо вчасно побачити шанс.

Ракам не варто вступати в конфлікти і підписувати важливі документи. День варто провести у спокої ― авантюри загрожують проблемами зі здоров’ям.

У Левів можлива напруженість на роботі. Не варто брати участь у конфліктних обговореннях.

Дівам час зайнятися вирішенням домашніх проблем, а вечір приділити собі й дорогим людям. Затишна вечеря з близькими може принести особливу користь.

Для Терезів планети віщують важкий день. Близькі та колеги можуть не проявити необхідної уваги до ваших проблем. Терези можуть бути особливо вразливими.

У середу Скорпіонам не варто тримати все під контролем, як це вони роблять завжди. Краще не давайте волі емоціям і не ухвалюйте важливих рішень.

У цю середу Стрільцям необхідно поберегти своє здоров’я ― увечері можлива ситуація, яка загрожує новими захворюваннями.

Середа може принести Козерогам великий успіх або розчарування. Необхідно бути особливо уважними з документами ― це може вплинути на вашу кар’єру.

Водолії можуть стати жертвами шахраїв ― не варто брати участь у сумнівних проєктах і вірити всім порадам і твердженням.

У середині тижня Риби можуть відчути, що справи не йдуть і все чомусь стоїть на місці. Вечір краще провести вдома ― є загроза травм.

