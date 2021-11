У 2021 році свято розпродажу – Чорна п’ятниця – випадає на 26 листопада, останню п’ятницю осені. Для шопоголіків це найочікуваніша подія року, адже можна купити будь-які товари з величезними знижками. Як підготуватися до цього дня, щоб не стати жертвою маркетологів, – читайте в нашому матеріалі.

Традиція Чорної п’ятниці родом із США: там люди навіть беруть відгули на роботі та всю ніч чергують під магазином, щоб відхопити все найкраще. В Україні цей день знижок тільки починає приживатися і проходить набагато скромніше, але жоден магазин не пропустить такої можливості заманити клієнта. Так, українські споживачі 24 листопада отримають непогані знижки практично на всі групи товарів – від великої побутової техніки до одягу. Найчастіше ці вигідні пропозиції доступні не тільки в день Чорної п’ятниці, але і протягом вихідних після неї. Головне, провести невелику підготовку перед таким шопінгом: скласти список необхідних покупок, порівняти ціни в різних магазинах до і під час розпродажу і чітко визначити, скільки ви готові витратити.

Щоб уникнути зайвих витрат і не піддатися ажіотажу, вам обов’язково слід скласти список бажаних покупок. Це особливо актуально, коли вам потрібно купити багато речей. Адже азарт шопоголіка може запросто вами заволодіти, і ви замість дійсно потрібних покупок придбаєте масу другорядних.

Перш ніж піддатися нестримному бажанню скупити все у торговому центрі, чітко визначте ту суму, яку ви готові витратити. І не беріть із собою більше грошей, ніж планували. Привабливі рекламні акції швидко заманять вас і спустошать кишені.

Перед Black Friday обов’язково моніторте ціни і будьте пильні, адже хитрощам рітейлерів немає меж. Вони заздалегідь завищують початкову ціну, щоб знижка виглядала привабливішою. Також деякі продавці поруч зі зниженими в ціні речами розміщують товари з ціною вищою, ніж у звичайні дні. Це розраховано на те, що люди, не вдивляючись у цінники, гребуть усе підряд. Ще одна хитрість: магазини рекламують товари за закупівельними цінами, а зрештою продають за ними лише кілька одиниць. Решта ж продається за реальними цінами завдяки штучно створеному ажіотажу.

Дотримуйтесь наших рекомендацій і максимально скористайтеся можливостями Чорної п’ятниці! Вигідних вам покупок!

