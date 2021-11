У вівторок, 9 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 11 і 12 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Як насправді померла Віра? Безус і Жадан приховують убивство чи самогубство? Як Лариса збирається повернути сина? Що відбувається між Назаром та Ольгою? Що буде в 11 і 12 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Добросерда Катя вислухала Стефана і намагається перевірити його слова. Несподівано їй починають заважати, тож «розслідування» заходить у глухий кут, і страждають добрі люди. Лариса принижується, щоби повернути сина. А Назар знову приходить до Ольги, яка пробудила щось у його душі.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть в 11 і 12 серіях від 09.11.2021

Стефан розповідає Каті, як насправді він потрапив у бордель. Що він знайшов там, і чим його розповідь відрізняється від Жаданової?

Як Катя перевіряє слова Стефана? Де вона знаходить своїх давніх подружок з борделю?

Чому Жадан був у борделі на особливому рахунку? Що Катя дізналася про дагеротип убивці?

Хто позбавляється подруги Каті, яка їй допомагала?

Лариса таємно бачиться із сином. Але що вона збирається робити далі зі своїм шлюбом?

Назар приходить миритися до Ольги, але натомість вони знову сваряться. А Катя радиться з Ольгою щодо розслідування. Розумна дівчина пропонує їй перевірити бухгалтерію чоловіка, і Катя знаходить облікову книгу. За цим заняттям її застає Богдан.

Катя йде по пораду до Ольги. Який кримінал вони знайшли за Жаданом? Богдан і Жадан виявляють зникнення облікової книги. Андрій замовляє Назарові ковані ґрати на вікна лікарні для душевнохворих.

Павлина йде миритися до Карпа після чергового скандалу, але що вона дізнається у нього вдома?

Катя виявляє, хто стоїть за грошима Жадана. Чому знаменитий бандит допомагав Андрію?

Стефан наймається вибивайлом до борделю Макарової, щоб дізнатися подробиці загибелі Віри.

Безус знову ображає почуття Рогніди. Микола оголошує товариству про вінчання з Оленою.

У Жадана проблеми з бізнесом, а Катя повідомляє йому про розслідування та погрожує розповісти всім. Як вчинить з коханою відомий купець першої гільдії та меценат Андрій Жадан?

