Думаєте, що вибрати піжаму простіше простого? Аж ніяк! Пошук правильного стилю піжами іноді схожий на пошук нової вечірньої сукні. А все тому, що наша нічна білизна дуже впливає на якість сну. Ми поєднали найважливіші вимоги до якості з головними трендами 2021 року. Більше про піжами, які варто купити, — читайте в матеріалі.

Почати варто з того, що піжами мають бути простими, функціональними, але при цьому створювати ваш настрій. Якщо ви шукаєте нову піжаму, то зверніть увагу на такі важливі моменти:

Ретельно продумайте, які властивості повинна мати ваша піжама. Чи має вона бути теплою? З кишенями? З ґудзиками? Ви віддаєте перевагу комірцю чи круглому вирізу? Важливо перевірити резинку, щоб вона не була занадто тугою. Чи, може, ви віддасте перевагу зав’язкам? Одяг для сну — частина вашого режиму, тому комфорт — головний пріоритет.

Нічну білизну шиють з різних матеріалів. Ретельно подумайте, який матеріал найкраще підходить для вашого способу життя. Бавовна, наприклад, легка і дихає, тому вона широко використовується. Та, без сумніву, найблагородніший вибір — шовк. Легкий матеріал складається з натуральних волокон. Він ковзає по шкірі і створює відчуття особливої ​​розкоші. Це справді виправдане вкладення коштів, оскільки шовкові піжами не подразнюють шкіри і їх можна носити за будь-якої температури. Та якщо ми говоримо про стиль, то такий вибір завжди буде в яблучко. Спробуйте віддавати переваги галантному шовку без мереживних вставок. Такий комплект прослужить набагато довше.

Особливо важливо, щоб піжама добре сиділа, тому варто приділяти пильну увагу розміру та крою. У жінок різні типи статури, тому вибирайте крій, який буде трохи вільний на вашому тілі.

Хто сказав, що нічна білизна не може бути стильною? Модних кольорів так багато, що піжама вдало підкреслить вашу індивідуальність. У 2021 році в тренді монохромні вироби або гра відтінків різних елементів. Наприклад, верх коричневий, а низ — бежевий. Важливо, щоб тони гармонійно поєднувались.

