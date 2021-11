8 листопада на СТБ вийшли 9 і 10 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Яблоневський переховується від нишпорок Безуса і Жадана, а від Каті приховують якусь важливу історію з минулого між двома чоловіками. Ольга починає поступово змінювати своє життя, а Павлина вірить у диво. Про що 9 і 10 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Стефан вибрав невідповідний час, щоб порозумітися з Катею, і був змушений тікати. Катя і Жадан стають хрещеними Зоряни. Назар потрапляє в кримінальну історію, що позначається на його поглядах на життя. Павлина знайомиться з Карпом ближче. А Лариса Яхонтова серйозно замислюється про те, що їй потрібно від життя насправді.

Катя не встигає поговорити зі Стефаном ― ховаючись від пістолета Жадана, той поспіхом тікає. Андрій кидає всі сили на пошуки місця, де він зупиниться. Містом починаються облави, а Жадан іде особисто до Безуса, від якого в істериці вимагає знайти і зупинити Яблоневського. Дружина статського радника, яка застала закінчення розмови, не оминає нагоди вколоти дорогого чоловіка. Стефана оголошують у розшук, але не як злочинця, а як зниклого, за нього дають винагороду 500 рублів ― чималу суму на ті часи.

Жадан розповідає Каті історію про те, що коли повернувся до колишнього пана вже вільним і багатим, той висміяв його і розповів, що віддав дочку, в яку був закоханий Андрій, за сусіда Гнаткевича. Роздратований Жадан був упевнений, що шлюб був проти її волі. Але при зустрічі, як і належить вихованій пані, вона розповіла, що кохає чоловіка, а Жадана колись давно просто пожаліла. Також він розповідає, що незабаром Гнатевич заколов дружину і був висланий на Кавказ, де буцімто загинув.

Ніколя в монастирі дізнається, що його сестра відтепер ― матінка Григорія, настоятелька. Вона нехтує братом, дорікаючи, що він живе в гріху з Оленою.

Катя сумує з Жаданом, а його тітонька стверджує, що вперше чує правду. Тим часом Яблоневський намагається забрати Вірині листи з готелю і прощає борг своєму слузі. У цей момент до них вриваються люди Богдана.

Олена в розмові з Рогнідою про вечір пам’яті покійного чоловіка терпить неоднозначні натяки від дами через чутки про зв’язок із Ніколя. Та несподівано до Києва приїжджає її коханий, котрий просить Олену вийти за нього заміж.

Назар розповідає п’яним поплічникам про Ольгу, після чого показує її будинок. Вони збираються пограбувати дівчину, а Назар приходить їй на допомогу. Кмітлива Ольга розуміє, що саме він навів мужиків на її дім, і проганяє коваля. Наступного дня Андрій приводить до Назара професора, який пояснює, що трапилося з Орисею і чи була в цьому провина Каті. Поки Назар думає, повернутися чи ні, Андрій і Катя хрестять Зоряну.

Лариса Яхонтова заводить роман із давнім знайомцем ― виконавцем головної ролі у п’єсі, і після гарячої ночі той просить у неї протекції. Усередині актриси щось надломлюється, і вона йде з театру в надії повернутись до чоловіка і сина. Та чи прийме її запальний Червінський ― це ще питання.

Карпо кличе Павлину на побачення, і вони цілий день гуляють Києвом. Наступного дня він запрошує її на обід додому, де представляє сім’ї. Що ж цього разу пішло не так у крамаря?

Гнаткевич шукає роботу, і випадково його представляють як охоронця Ользі. Та його впізнає і вимагає розповісти всю правду, після чого вирішить ― здати його поліції або Жадану чи відпустити…

