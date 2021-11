Зелена цибуля — незамінний інгредієнт для приготування різноманітних страв. Але як вирощувати зелену цибулю в домашніх умовах? Про те, як вирощувати зелену цибулю на підвіконні, розповіли експерти «Все буде добре». Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Для посадки вибирають неушкоджені голівки ріпчастої цибулі з ознаками проростання діаметром від 2 см. Якщо ви купили цю цибулю в магазині, то слід замочити її в гарячій воді на 20–30 хвилин. Також варто зняти сухе лушпиння з цибулі та обрізати верхівки, залишивши пеньок в 1 см.

Як ємність для посадки візьміть пластиковий контейнер. Приготуйте субстрат зі змішаних в однакових пропорціях землі та піску. Далі необхідно прогріти отриману суміш у духовці або ошпарити окропом — так ви знищите мікроорганізми та паразитів. Також ви можете купити у квітковому магазині суміш для кактусів.

Порядок посадки зеленої цибулі в ґрунті:

Вам необхідно регулярно поливати ґрунт, уникаючи його пересихання. Крім того, стежте за температурою повітря: вона повинна становити +22—26 °С.

Це найбільш економний спосіб, оскільки не вимагає додаткових матеріалів. Як ємність для висадки ви можете використовувати все що завгодно — будь-яку баночку, пластиковий стакан або навіть лоток для яєць. Живильним середовищем послужить водопровідна вода, тільки її слід попередньо відстояти, щоб позбутися хлору.

Порядок посадки зеленої цибулі у воді:

Міняйте воду 1 раз на добу в перші 2—3 дні, далі 1 раз на 7—10 днів. Не забувайте стежити за рівнем води, підливаючи нову при випаровуванні, і знищувати підгнилі цибулини.

