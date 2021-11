У понеділок, 8 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 9 і 10 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Чи вдасться Яблоневському втекти від людей Жадана? Чи поверне Катя Назара додому? Що буде в 9 і 10 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Назар з горя пішов у запій по київських шинках. Жадан щосили бореться за свої території з Яблоневським ― і за Катю, і за бізнес. Як Лариса спробує повернути сина, і хто стане несподіваним союзником Яблоневського?

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 9 і 10 серіях від 08.11.2021

Як Стефану Яблоневському вдалося втекти з маєтку Жадана? Чи повірила Катя словам Андрія?

Як Лариса справляється з тим, що Червінський забрав її сина і не пускає додому в Червінку? Чи проміняє вона сина й чоловіка-тирана на сцену та роль коханки популярного артиста? Чи довго протримається ілюзія її щасливого життя, і чи повернеться вона до владного Червінського?

Як люди Жадана вийшли на Яблоневського, і на які жертви він пішов заради помсти?

Яблоневському вдалося втекти, але у спробах влаштуватися в Києві він стикається з людиною, яка його дуже добре знає. Чи збереже вона князеву таємницю?

Карпо Карпович поступово намагається здобути прихильність Павлини і потрапляє в кумедні ситуації. Як Павлуся реагує на його старання?

Жадан застосовує останні аргументи, щоб напоумити Назара, який звинувачує Катю у смерті Орисі. В яку авантюру вплутується п’яний Назар, і як це тепер обернеться для наших героїв?

Невже Жадан щось приховує від Каті, і чому він так легко помикає статським радником Безусом?

Ольга приїжджає до Жадана, і під час розмови з нею Катя дізнається, що князь Яблоневський… зник. Чому Андрій так дивно обставив ворожнечу з князем перед дружиною? Хто прийшов до неї на прийом до лікарні, і яке рішення ухвалює Катя?

Дивіться нові 9 і 10 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.