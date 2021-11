Гороскоп на 7 листопада 2021 підкаже, чого варто чекати в неділю кожному знаку зодіаку. Кого чекає відпочинок, а кого ― складна робота? Читайте гороскоп на 7 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овнам доведеться миритися з тими ситуаціями, які багато в чому вас не влаштовують. Ваше очікування буде недовгим, тож незабаром усе налагодиться. Ба більше, у фінансах вас чекає величезний успіх, ви робите все правильно.

Удача буде на боці Тельців, починаючи з самого ранку. Земна стихія зможе виконати більшість справ, що наблизить вас до бажаної мети.

У неділю Близнюкам пощастить у романтичних стосунках, ви зустрінете своє кохання або просто добре проведете вихідний день. Повітряна стихія отримає те, чого ви так давно чекали і хотіли.

У Раків нарешті стабілізується особисте життя та емоційне тло. До водної стихії повернуться колишній оптимізм і впевненість у собі. Ви будете в захваті від того, що оточення захоплюється вами.

У Левів прокинеться почуття чистоти, вам здаватиметься, що просто необхідно зробити рутинні справи. Також вогненній стихії потрібно розібратися з проблемами, які вам створюють незручності.

У неділю Діви стануть об’єктом уваги і протилежної статі, і вашої. Для земної стихії важливо вирішити питання, які заважають їм рухатися вперед до своєї мети. Близькі люди підтримають вас у будь-якій справі.

Терези замислюються про те, що вони занадто багато роблять для інших, забуваючи про себе та свої бажання. Тепер повітряна стихія вирішила, що треба більше приділяти собі часу.

Скорпіони радітимуть будь-яким своїм діям, починаючи роботою і закінчуючи любовними успіхами. Водна стихія у цей день зрозуміє, що їм треба менше нервувати та більше діяти.

У неділю Стрільці захочуть відпочити після тижня, який був наповнений різними невдачами. День відкриває вам чудові можливості для повного відпочинку і тілом, і душею.

Козероги відчують, що вони можуть виконати все і стати замість будь-кого.Вони знають, що вони добрі на керівній посаді. Але навіть їм інколи треба не зовсім культурно розслаблятись.

Водолії побачать у дзеркалі ідеального себе, хоча вони чудово пам’ятають, що з’їли більше, ніж треба. Ви відчуєте приплив енергії та сил, тож найближчим часом усе буде добре.

Риби відчують себе доволі самотніми. Друга половинка може гуляти і без вас, родичі не чекають допомоги, у друзів свої справи, на роботі вимагають виконання термінів. Вам варто переглянути свій спосіб життя.

