Уже сьогодні, 5 листопада, одразу після виходу 8 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами та ведучим Григорієм Решетником обговорять найважливіші ситуації та побачення, а також поговорять про те, якими бувають «мови кохання».

Більше на тему: Сонячна Одеса і перевірка побутом: чим запам’ятався 7 випуск проєкту «Холостячка»-2

Одразу після 8 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів з’явиться можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Темою сьогоднішнього випуску будуть «мови кохання».

Зірковими гостями стануть телеведуча каналу ICTV Юлія Зорій та фіналіст першого сезону «Холостячки» Олексій Тригубенко.

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 5 листопада та щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Ревнощі та конкуренція на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.