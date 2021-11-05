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«Як вийти заміж»: мови кохання

05.11.2021

Уже сьогодні, 5 листопада, одразу після виходу 8 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами та ведучим Григорієм Решетником обговорять найважливіші ситуації та побачення, а також поговорять про те, якими бувають «мови кохання».

григорий решетник

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Одразу після 8 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів з’явиться можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Темою сьогоднішнього випуску будуть «мови кохання».

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Зірковими гостями стануть телеведуча каналу ICTV Юлія Зорій та фіналіст першого сезону «Холостячки» Олексій Тригубенко.

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Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 5 листопада та щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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