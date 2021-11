Зовсім скоро у свої володіння вступить осінь. На зміну спекотним дням прийде золота пора. А це означає, що настав час змінювати щось у своєму образі. І якщо на кардинальні зміни ви поки наважитися не можете, спробуйте почати з простого ― нейл-арту. А про те, який манікюр буде в тренді восени 2021 року, читайте в нашому матеріалі.

Осінь ― час підбиття підсумків та умиротворення. На зміну яскравим барвам приходять більш спокійні тони ― оранжевий, бордовий, смарагдовий і коричневий. А якщо до цих кольорів додати нюд, беж і темно-сині відтінки, то можна стати наймоднішою і найстильнішою.

Осінній манікюр має трохи відрізнятися від літнього. Передовсім своїм блиском. А точніше, його відсутністю. Віддайте перевагу матовим покриттям. Вони нададуть манікюру затишку і тепла.

В осінньому сезоні дуже популярний манікюр, схожий на зріз кристалу. Різні відтінки, переливи кольору і красиві прожилки нададуть вашому образу неповторної романтичності і новизни.

Цей вид нейл-арту більше підходить для зими, однак, якщо правильно дібрати відтінки і не дуже пістрявити блиском, то сміливо можна експериментувати. Використовуйте шматочки фольги як прикрасу на одному-двох нігтях. Причому фольгування не обов’язково має бути золотим, можна використовувати червоні, помаранчеві та інші спокійні відтінки.

Щодо дизайну на коротких нігтях, то тут розгулятися практично ніде. До того ж на піку популярності однотонний манікюр. Хоча, якщо вам так уже хочеться яскравості, то манікюр із намальованим осіннім листям, квітами, кетягами горобини, краплями дощу і парасольками відмінно впишеться в загальну картину.

Манікюр ― один зі способів висловити свою соціальну позицію. Тож сміливо використовуйте типографічну тему: літери, слогани, логотипи. Немає межі фантазії. Творіть, але не витворяйте.

